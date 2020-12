Tercer Piso

Se cierra a dos. Tal parece que ni a Gerardo Vargas Landeros ni a Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda los invitaron a la reunión de hoy, en la Ciudad de México, con Mario Martín Delgado Carrillo, presidente de Morena. Y todo apunta a que los que van, ya llevan línea, pues, hasta el momento, los discursos de los alcaldes Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro no son triunfalistas, antes bien conformistas. El primero ha dicho que, si Morena define a Rubén Rocha Moya o a Imelda Castro como su candidato o candidata, él apoyaría a cualquiera de los dos. El de Culiacán comentó que el próximo sábado, al cerrar la convocatoria del proceso interno de este partido, decidirá si participa o no. De hecho, no descarta reelegirse para el cargo que actualmente ostenta.

Increíble. Con total desfachatez, el alcalde de Ahome, Billy Chapman, dice que se va a presentar hoy ante el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para mostrar sus intenciones de la ¡candidatura a la gubernatura! Con aire propio en la cabeza y otro poco que le soplan sus aduladores, vividores del presupuesto público, Chapman va cuando la mayoría de los líderes de Morena en Ahome lo desconocen y cuando le pesa una sentencia firme por violencia política en razón de género perpetrada contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Quizá lo primero se lo puedan pasar por alto en la dirigencia nacional; pero, lo segundo, los ahomenses dicen que ya sería el colmo. Muchos dicen que Delgado le va a dar el avión, pero que al final el Instituto Nacional Electoral no pasaría esa candidatura. A sabiendas, ¿va a hacer el ridículo? ¡Qué cinismo!

Que evitarán trampa. El Gobierno municipal de Luis Guillermo Benítez Torres se empeña en dejar abierta la posibilidad de que se realice el Carnaval de Mazatlán. Pese a la pandemia, dejará en los ciudadanos —o eso nos dicen— la decisión por medio de una consulta, que desde ya empieza a ser cuestionada en redes sociales. La Dirección de Bienestar Social será la encargada de realizar la consulta. Su titular, Tonatiúh Guerra, explicó que se hará por medio de credencial de elector y hasta manchando el dedo con tinta indeleble, la que, dijo, «andamos buscando», como las elecciones que organiza el INE. O sea, la tinta aún no la tienen, y la consulta ya es el domingo. Los conteos ya no correrán de parte de Bienestar Social, sino de la Dirección de Cultura, organizador del Carnaval, que parece la parte más interesada en que la fiesta sea realizada.

Enroques. A poco menos de un año para que culmine su Administración, la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, tomó la decisión de realizar cambios en algunas áreas. La primera fue por necesidad, en el caso de Tránsito Municipal, pues desde hace varios meses se había separado con permiso por cuestiones de salud Manuel Blanco Moreno, y, al fallecer, penosamente se tuvo la necesidad de un nuevo nombramiento, que recayó en Rigoberto Camacho, quien ocupaba la Dirección de Bienes Municipales, mientras que Humberto Luque Verdugo rindió protesta en la Coordinación de Sindicaturas y Comisarías, que por cierto es una área clave en épocas electorales, y que estarían próximas a vivirse frente al 2021. Según el secretario Gerardo Peñuelas, habrá más enroques, pues se ha estado evaluando el desempeño de los servidores públicos, que con lo que se ve da a entender que hay algunos que no están dando el ancho.

Sin un recinto para la cultura. Desde hace más de ocho años que el recinto destinado para la cultura en el municipio de Angostura se encuentra abandonado y lleno de escombro. Debido a esta situación, el director del Instituto de Cultura, Jesús Edel Domínguez, inició con el proceso de recuperación del edificio que guarda una arquitectura de hace poco más de cien años, por lo que se dijo que después de cinco años de gestión por fin se logró un apoyo de 800 mil pesos de parte del Gobierno federal, recurso que en junio pasado, se dijo, ya se tenía. Sin embargo, ahora, el presidente de la asociación Por la Grandeza Cultural Angosturense y sus Raíces AC, Eduardo Romo, se cuestiona qué pasó con ese recurso, porque asegura que es una vergüenza que Angostura sea el único municipio en el estado de Sinaloa que no tenga una Casa de la Cultura, más por descuido y abandono de la que se tenía hace años.