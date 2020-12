Tercer Piso

Reacciones. La encuesta que publicó ayer EL DEBATE sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, en términos generales, anota un buen porcentaje de aceptación hacia el mismo mandatario y su partido, Morena, ha ocasionado diversas reacciones entre los partidos políticos en Sinaloa. Mientras el del Trabajo expresa que «era de esperarse» el resultado de dicho instrumento, y el Sinaloense reconoce su apoyo a los pobres, aunque —afirma Héctor Cuen— falta más por hacer en este sector vulnerable y en el combate a la inseguridad, otros, como Movimiento Ciudadano, atribuye la popularidad de Morena y del mandatario al hartazgo hacia otros institutos políticos. Pero el PRI fue más allá, al decir que si la encuesta es favorable, no significa que esté haciendo las cosas bien.

Agarra color. No cabe duda de que Gerardo Vargas no se da por vencido. Desde la Ciudad de México dice que la posibilidad de registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura lo garantiza la convocatoria pública. O sea, que el sábado 5 de diciembre se presentará en la sede nacional de Morena para continuar en su camino rumbo a las elecciones del 2021, porque la convocatoria no tiene ninguna limitante y reúne los requisitos para el registro. Hasta eso que no se quedó con ella. Dijo que la convocatoria no es limitante ni excluyente, mucho menos discriminatoria, como sí lo son varios aspirantes al mismo puesto. Es más, pese a la descortesía de no ser invitado a la reunión con el dirigente de Morena, Mario Delgado, y «no aparecer ayer en la foto», considera que el líder de los morenistas siempre ha mostrado su disposición al diálogo. Así que las cosas se ponen más que color de hormiga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De burla nacional. En el programa humorístico ¿Qué importa?, de Imagen Televisión, se burlaron del anuncio del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sobre una consulta ciudadana para que sea la gente la que decida si habrá o no carnaval. Los conductores José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray cuestionaron el actuar del alcalde y de plano dijeron que lo mejor tal vez sería poner a gobernar a don Francisco, conductor de Sábado gigante, que siempre pregunta: «¿Qué quiere el público?». Dijeron que este tipo de consultas era una manera del Gobierno municipal de Mazatlán de lavarse las manos sobre este tipo de decisiones.

Sorprendidos. Resulta que con las contrataciones que empezó a hacer el INE para hacerse de capacitadores, supervisores y asistentes electorales para los comicios del 2021, entre los requisitos para ser aceptado estaba el no estar afiliado a ningún partido político, y ¡cuál fue la sorpresa de muchos interesados!, que al empezar el trámite se detectó que estaban afiliados a una o incluso a varias fracciones, y sin saberlo. Y es que más de alguno reconoció que en ocasiones al solicitarles la credencial de elector de alguna entidad pública accedían a darla, creyendo que ahí los pudieron haber afiliado de forma involuntaria, así que los tomó por sorpresa, porque ni por enterados de que eran militantes del PAN, del PRI, del PAS, del PRD o de Morena, y lo peor es que desde hace ya algunos años aparecían como militantes, lo que ha llevado al INE a orientar a los ciudadanos para solicitar la baja, de así quererlo.

El deseo. El exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado César Fredy Montoya Sánchez, al anunciar su separación del cargo en el municipio y de recibir los halagos de despedida de todos los ediles de cabildo, dijo que no se despedía de manera definitiva porque estaba seguro de que regresaría en octubre para tomar protesta como el nuevo alcalde. Sin quitar el dedo del renglón de querer ser el candidato del PRI, ha mantenido firme esta intención, que aunque se ha mantenido disciplinado y en la espera de los tiempos, su llegada a la Secretaría del Ayuntamiento se manejó que sería para darle proyección, pero de eso no ocurrió nada, y ahora con su salida es que se prepara para buscar la candidatura, por lo que habrá que esperar los tiempos y los designios de su partido, el PRI.