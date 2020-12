Tercer Piso

De «oquis». Es de risa la propuesta de reasignar el doble de presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el 2021, cuando aún no le entregan el recurso de este año. Pese a las denuncias públicas y amenazas de plantón de algunas rastreadoras, el Gobierno estatal no soltó el recurso para esta Comisión tan noble. Aunque la misma compró equipo y hasta perros entrenados con recursos federales, le ha hecho mucha falta el presupuesto estatal. Al momento, el Gobierno estatal no ha explicado por qué no entrega los recursos ni por qué ha dejado sin apoyo a la Comisión Estatal de Víctimas. El presupuesto de estas comisiones solo existe en papel.

¡Agárrense! Parece que la cosa se puso más que color de hormiga. Tras los registros de los aspirantes a ser el candidato a gobernador por el partido del presidente de México, ahora empieza la lucha de todos los pretensos para ganar la batalla. Ayer, el que le aseguró a Gerardo Vargas más de un millón de votos de sinaloenses en California fue Jesús «Chicho» López, y lo hizo a grito abierto, ante todos los medios. El líder del Sindicato Nacional de Mariachis garantizó que si Morena elige al líder mochitense, la estructura promete reunir la mayor cantidad de votos en California, porque, según él, Vargas Landeros es la única opción que los sinaloenses de California ven para llevar los destinos de Sinaloa debido a su experiencia. Incluso, anunció una cruzada durante las próximas semanas para ayudarlo a ganar la elección a gobernador en Sinaloa el próximo año. Ahí nomás.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Promesa. La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa trajo grandes expectativas para la gente del sur del estado; sobre todo para el municipio de Concordia, que durante muchos años estuvo fuera de los compromisos del Gobierno federal. Este fin se semana, AMLO se comprometió a que en su Gobierno se creará un acueducto que lleve agua al municipio serrano, pues es incomprensible que, pese a que el vaso de la presa Picachos esté en su territorio, su gente sufra del vital líquido. Esta noticia le cayó como anillo al dedo al alcalde de Concordia, Felipe Garzón, quien a través de su red social agradeció al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, por su capacidad de gestión; y al presidente por su compromiso. La gente solo espera que el proyecto se cristalice y dejen de padecer de agua, que hay en abundancia en su territorio, pero paradójicamente escasea en sus hogares y en sus parcelas.

Problema vigente. Han continuado reportando lentitud en el tráfico al pasar por la carretera México 15, a la altura de la caseta de Cuatro Caminos, en Guasave. Aunque de inicio se comentó que la situación obedecía a fallas en el sistema tras varios meses de no operar debido a que las instalaciones fueron tomadas, se comenta que la situación de origen se debe a que muchos de los trabajadores de la caseta son adultos mayores y están agremiados en un sindicato, por lo que estos se protegen para no laborar ante el riesgo que se vive a consecuencia del COVID-19. Previendo que ya llegó la época donde hay una mayor afluencia de peaje por la caseta, habrá que ver si esta situación no trae consecuencias para quienes hacen uso de esa vialidad, pues los viajeros son los menos culpables de la situación laboral que impere en Capufe.

A ponerse a trabajar. La presidenta municipal en Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, necesita de urgencia empezar a realizar acciones que lleven a entender a los empleados del Ayuntamiento que estar en una situación de pandemia no implica dejar de trabajar, porque al final serán exigidos resultados y acciones de Gobierno, por lo que no tener el respaldo y la disponibilidad real, no llegará lo deseado. Debido a que el periodo es corto porque el 2021 será tiempo tranquilo mientras se realiza el proceso electoral, no es momento de bajar la guardia. Hay mucho trabajo y mucho jalón de oreja para todo aquel que realmente quiera continuar, pero trabajando, debido a que hay muchos funcionarios que nomás no van ni a la oficina, menos a saber qué pendientes hay.