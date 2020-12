Delegado nacional de MC. El empresario mochitense Roberto «Güero» Cruz será el delegado nacional en Sinaloa de Movimiento Ciudadano. En algunos mensajes que compartió ayer, desde temprano, trascendió que su nombramiento fue por unanimidad. Horas más tarde, la dirigencia de este partido convocó a una rueda de prensa para dar a conocer, precisamente, este suceso. Quizá este sea el primer paso del propósito del exdiputado panista (y expanista también) de aparecer en las boletas del proceso electoral venidero. Después de dos años de no militar en ningún instituto político, hace un mes daba a conocer su afiliación a MC, y ahora con un cargo relevante al interior. Es una buena racha la de Cruz Castro que se espera que le dure hasta el día de las elecciones, porque quizá vuelva a su apartidismo.

Al verdadero patrón. Con una modalidad nunca antes vista propiciada por la pandemia, el senador Mario Zamora Gastélum dio su segundo informe de labores en el Senado. «Tengo claro que soy tu empleado, por eso vengo a rendir cuentas a mis verdaderos patrones», empezó su mensaje desde Guasave. Simultáneamente, en forma virtual, estaba transmitiéndose desde autocinemas de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, para llegar —dijo— como empleado a sus verdaderos patrones: los que lo llevaron a la Cámara Alta. Luego invitó a ver un video de lo que hace en la semana. Lunes, juntas en diferentes partes del estado; martes, sesión del Senado en la Ciudad de México; miércoles, reuniones de comisiones, sesiones, iniciativas y puntos de acuerdo; jueves, reunión de comisiones y buscar a funcionarios con diferentes solicitudes antes de volver a Sinaloa, para así viernes y sábado atender las demandas ciudadanas que le llegan por diferentes medios; y el domingo convivir con la familia para recobrar fuerzas a fin de gestionar los beneficios para los sinaloenses… Ahí nomás.

A punto del desastre. El Gobierno de Mazatlán, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, se tomó el riesgo de realizar una consulta ciudadana para determinar si se realizaba o no el Carnaval 2021. Como ya se sabe, el «pueblo» —aunque votaron alrededor de 500 personas— decidió por el no. Sobre esto, el alcalde se ha vanagloriado de la decisión de los mazatlecos. ¿Pero qué hubiera pasado de haber ganado el sí? En Mazatlán han muerto más de 600 personas a causa del COVID-19, por lo cual permitir que el Carnaval se realizara con base en votaciones fue un riesgo alto e innecesario.

Brilla por su ausencia. A quien ya no se le ha visto por Guasave desde el informe de la presidenta municipal Aurelia Leal es al diputado federal Casimiro Zamora Valdez, quien había estado apareciendo muy seguido por su tierra en los últimos meses, tal vez enfocado en su proyecto de ser el candidato de Morena a la presidencia municipal en el 2021. El legislador definitivamente tiene ese objetivo en mente. Ahora habrá que ver si su partido tiene la intención de postularlo, pues aunque es uno de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional en Guasave, su participación como diputado ha sido cuestionada por algunos sectores, al considerar que es más lo que promete que lo que cumple, por lo que sería bueno saber si su ausencia no obedece a que ya le dijeron que siempre no estará en las boletas en el 2021.

Sigue presente. Los librillos ya se acabaron, pero ahora se sigue entregando casa por casa un díptico en el que se resumen las acciones de la senadora Imelda Castro, quien encontró esta manera tan sutil de aparecer en cada uno de los hogares de los ciudadanos en Sinaloa, debido que desde el mes de septiembre realizó su primer informe, y desde entonces se dedicó a recorrer cada municipio, en donde hizo en cada uno lo suyo, pero no conforme con eso realizó la entrega de un librillo con fotos y en portada su imagen, pero como se acabaron, se mandó a impresión un paquete de panfletos que ahora se dejan ver muy frecuente en donde se resaltan los logros hechos en su gestión por Sinaloa.