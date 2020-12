¡Arrancan! Aunque desde hace varios meses los aspirantes andan «desbocados», promocionándose en cualquier lugar y ocasión, oficialmente el proceso electoral comienza en seis días más; es decir, el 15 de diciembre del 2020, y culmina con las votaciones del primer domingo de junio del año 2021. Esta noticia se dio a conocer ayer, en sesión del Pleno del Congreso, donde la Junta de Coordinación Política, que preside la diputada morenista Graciela Domínguez Nava, estableció dicho periodo en el que habrán de definirse, en Sinaloa, la gubernatura, diputaciones locales, alcaldías, síndicos procuradores y regidores. Ahora sí, la carrera está por comenzar, una vez que sea publicado el decreto respectivo.

En su papel. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rosy Fuentes de Ordaz, estuvo en Los Mochis. Otra vez tuvo que contestar las preguntas de los periodistas respecto a si será candidata del PRI a la gubernatura del estado. Ahora fue más contundente: «Yo soy un complemento del trabajo del gobernador en lo social. Me encanta, me ha apasionado; pero, en cuanto termine esto, yo me voy con él». Se refería a su esposo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Incluso, dijo que se lo han preguntado muchas veces, y le ha tocado desmentirlo. Reiteró que el 31 de octubre «nos vamos juntos». ¿Será?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Política de garnachas. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya dijo que dejará el cargo a finales de esta semana o de la próxima, cuando reciba la notificación de Morena de que ya es precandidato de ese partido a la gubernatura de Sinaloa. Y como sabe que se tiene que empezar a mover más de lo que ha hecho, empezó a recurrir a la misma técnica que aplican todos los políticos, de todos los partidos: la promoción de garnachas. Ayer, posteó en su cuenta de Facebook una foto (a modo de selfie) con su esposa, Gabriela Peña Chico, donde dice que la invitó a ir por unas gorditas y un atole porque hacía frío. Y lo que está por venir...

Último apoyo. A la que le ha funcionado estar «muele y muele» ante el Gobierno del Estado es a la alcaldesa de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, pues le ha valido que las mejoras lleguen al municipio serrano, donde se está por concluir la inversión de 70 millones en una obra carretera, aunque Quirino Ordaz ya le adelantó que será lo último que le dará este año. El mandatario destacó gran alianza que ha hecho con la citada alcaldesa, además de reconocerla como una gran amiga, dejando en claro que a cada rato María León está pide y pide obras para el municipio que representa, y eso se lo reconoció, pero le insistió también que con dicha obra ya no habrá más para los sinaloítas, porque ha sido mucho lo que la ha apoyado, y el dinero ya se acabó.

A explicación detallada. Tras el cambio del semáforo naranja, el jefe la Jurisdicción Sanitaria Número 3 en la región, Luis Víctor Velazco Zayas, se reunió en sesión de cabildo extraordinaria con los regidores y con algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mocorito para explicar de manera detallada las acciones y las medidas realizadas hasta el momento para detener las cifras de contagios de COVID-19. Fue tan clara la explicación, que incluso explicó hasta cuándo se consideraba un evento masivo. El relajamiento ha sido tan suelto, que hasta incluso se mantuvieron activos las celebraciones patronales sin ninguna restricción, así como no se han fijado medidas con los turistas que cada fin de semana llena al pueblo mágico.