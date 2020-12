Explicación no pedida. Tres días después de que Morena abriera el registro de aspirantes a la candidatura de estados como Sinaloa para participar en la encuesta interna y definir al candidato de este cargo, Gerardo Vargas Landeros se deslindó de llevar música y «acarreados» al domicilio definido para tal efecto. Esto porque a este evento acudieron los pretensos acompañados de familiares, simpatizantes y amigos, y fue común ver la fiesta que armaban algunos. Si bien es cierto que, en el caso de los sinaloenses, en redes sociales algunos fueron señalados de armar el borlote, nadie había asumido ni rechazado la autoría de este, hasta ayer, que, a través de su coordinador, Adrián Espinoza, Vargas Landeros «explicó» que él no fue. Hasta donde se sabe, nadie lo había señalado directamente ni tampoco se ha sabido de que incurrieron en alguna falta, como para lavarse las manos de esa forma.

Guiños de alianza. El martes por la noche, el alcalde de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, rindió su Segundo Informe de Gobierno. Lo que llamó la atención es que en el evento «coincidieron» el líder del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, y el presidente del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega; así como un representante del PRD a nivel estado. Dirigentes del PAN, del PRI y del PRD de Rosario estuvieron en el evento. Para cerrar, el alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, destacó su trabajo en equipo con el actual gobernador priista, Quirino Ordaz Coppel. Todo huele a que la alianza PRIAN-PRD va más que sólida. A ella, el PAS podría también sumarse.

Luz a proyecto. No cabe duda de que el gobernador Quirino Ordaz pasará a la historia como uno de los gobernadores que más beneficios ha traído a la zona norte. Sin que suene a lisonja, es importante resaltar que además de la inversión para tres importantes colectores que hizo en Los Mochis, la rehabilitación total con concreto hidráulico de la carretera Los Mochis-Topolobampo y los trabajos del dren Buenaventura para desviar las aguas del dren Juárez, ahora ha confirmado, después de años de gestiones de otros mandatarios, que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le propuso en su reciente visita al sur del Sinaloa otorgar en concesión la obra carretera que conectará a Choix con Chihuahua, un proyecto cuyo costo se calcula entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, pero que generará un corredor económico muy importante para beneficio del norte de la entidad. Ahí nomás.

Desorganización. Varios regidores de Guasave se han quejado, porque aseguran que desde hace unos meses para acá las invitaciones a eventos públicos, y en general la agenda de la alcaldesa Aurelia Leal López, se les hace llegar a última hora. Incluso, señalan que en últimas fechas les está llegando la invitación a los eventos por parte del secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, situación que les extraña, ya que normalmente no era él quien se ocupaba de este quehacer, sino su secretaria particular. Tal vez se sea malpensado, pero hay quienes incluso imaginan que esto se hace a propósito, con la intención de que no hagan aparición en esos eventos multitudinarios.

En la búsqueda. No hay quien lo detenga cuando no es para hacer entrega de calabazas, papa, pepino y todo tipo de legumbre de temporada. Es que anda entregando accesorios de protección contra el COVID-19 y hasta desinfectando comercios y automóviles. El chiste es que se logre que la gente lo vea y lo conozca. Desde que estuvo en la presidencia municipal de sustituto del exalcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, Flavio Sánchez Rivera ha venido acariciando la idea de ser candidato a la presidencia municipal. Su primer intento fue con el PRI, y no lo logró, porque de una le dijeron que hay varios haciendo fila. Ante esto, ha venido buscando acomodo en Morena. Sin embargo, hay otra larga lista, en la que se encuentran acomodado otro tantos más. Así que lo que espera el exalcalde Flavio Sánchez Rivera es la oportunidad, porque campaña de apoyo y solidaridad con la gente ya la tiene bien organizada.