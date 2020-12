Tercer Piso

Sin pena. La diputada federal Merary Villegas explicó que le dieron 90 mil pesos de aguinaldo, además de que le adelantaron el pago de algunas prestaciones, como de transporte, entre otras. Si bien ella no tiene la culpa, porque siempre los legisladores federales han recibido grandes sumas de dinero de aguinaldo —lo que contrasta con el que perciben millones de mexicanos—, lo que bien pudo haber hecho es legislar para terminar con las prestaciones exageradas y abusivas que tienen. Además, en su caso, y en el de Yadira Marcos, como quien dice, se les está pagando un salario y hasta aguinaldo, como para que siempre se la pasen aquí en Sinaloa haciendo campaña. Merary Villegas se convirtió en lo que tanto juraba que iba a destruir. Bien dice el dicho: no pido que me den, solo que me pongan en donde hay.

Prepara su salida. Aunque ha dicho que sería después del 15 de diciembre, este mismo martes, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, podría solicitar permiso para separarse del cargo para buscar la candidatura a gobernador del estado, aspiración política que originaría la salida de personal de confianza, que se uniría a la campaña de proselitismo del aún edil, entre los cuales destaca personal de prensa de la actual Administración. Tras la posible separación temporal del cargo del munícipe, dicho espacio sería ocupado por el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, que es considerado la mano derecha del alcalde y abogado del ayuntamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se acomodan… Con la aprobación del Consejo Político del PRI para hacer alianza con otros partidos, en este caso con el PAN, se le puso acelerador a la actividad político-electoral en Sinaloa. Como ya es un hecho que harán alianza PRI-PAN (falta ver qué otros partidos se les unen) en Ahome, se están acomodando las calabazas. Sin embargo, son varios los priistas que quedarán por fuera. Dicen que el que tiene más posibilidades de ser el candidato a la presidencia municipal es Domingo Vázquez, aunque falta ver qué pasará con Jorge López Valencia, a quien se lo propusieron y ha sido muy firme al declarar que solo iría con la gran alianza. Y una vez concretada, falta ver si le cumplen. El que había mostrado rechazo a la alianza era Ariel Aguilar, presidente del Comité Municipal del PAN en Ahome, pero, como líder inteligente y joven, dicen que ya dijo que puede esperar. Así que ahí va…

Insisten en la reelección. Se dice que están animando a toda costa a Aurelia Leal López para que contienda de nueva cuenta por la alcaldía de Guasave, y es desde la propia base de algunos fundadores de Morena de donde se le arenga para que esté en las boletas en el 2021. Entre los argumentos con los que pretenden impulsarla a que tome la decisión de competir se encuentra el hecho de que este periodo que ha cubierto ha sido de limpieza y ordenamiento, por lo que lo siguiente, si es que los resultados le favorecen, sería el verdadero lucimiento de su trabajo. Esto porque aunque los morenistas en algunos casos no están tan contentos con algunas determinaciones tomadas por la munícipe, sobre todo en relación con quienes han integrado su equipo de trabajo, son conscientes de que tampoco es que tengan en sus filas a grandes cuadros, cuyo arrastre sea significativo, más allá del peso que por sí solo representa el abanderamiento de esa fracción.

El sorteo. El fin de semana, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, visitó a los comerciantes de Salvador Alvarado con la finalidad de nuevamente promocionar el puerto y todas sus bellezas, y aprovechando que esta fue la segunda visita, hizo el sorteo para visitar las bellas playas. Lo que no ha de negar es que sus recorridos por los municipios en tiempos electorales van, más que a promocionar el puerto, a promocionar su imagen como un fuerte aspirante a la gubernatura de Sinaloa por su partido, Morena, por lo que deberá reforzarla si realmente quiere ser tomado en cuenta, debido a que en la zona norte del municipio es poco el conocimiento y la penetración que tiene con la base morenista.