Desesperado. Arranca hoy el proceso electoral en el estado de Sinaloa, de acuerdo con el decreto emitido por el Congreso del Estado. Este documento establece el 23 de diciembre como plazo máximo para que los partidos políticos presenten sus propuestas de coalición, pero es hora de que no se ponen de acuerdo. Y mientras el Partido Sinaloense ya dijo que «mejor solo que mal acompañado», el PRD lazó un grito desesperado al PRI y al PAN para concretar una alianza que le permita obtener el 3 por ciento de la votación el día de las elecciones, para lograr el registro a nivel estatal, que perdió hace dos año. Ya la dirigencia nacional perredista ha dicho que se podrán ir juntos con cualquier instituto político, menos con Movimiento de Regeneración Nacional.

De altura. Como pavorreal dicen que anda el senador Mario Zamora Gastélum. Además de que la encuesta de EL DEBATE lo ubica entre los más conocidos y con buena opinión para convertirse en candidato a la gubernatura de Sinaloa, el Segundo Informe de Gobierno le vino a sumar aún más en su pretensión de ser tomado en cuenta para el 2021. En sus redes sociales, los senadores Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Rubén Rocha Moya, de Morena, lo felicitan por su labor en el Senado. Sin duda, las reuniones que ha tenido con los presidentes de los partidos y su conducción en los cargos que ha ostentado y ahora en el Senado le están abriendo más posibilidades en su carrera política, aunque por lo pronto —dicen— aún tenga que esperar para elección a gobernador. Ya se verá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta el jueves podría irse. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que este próximo jueves podría pedir permiso para ausentarse de su cargo como presidente municipal de Mazatlán y buscar la candidatura para gobernador por su partido: Morena. Inicialmente, el alcalde había señalado que este 15 de diciembre se iría, pero ahora comenta que rectificó. Espera entonces señales de Morena nacional para tomar la decisión. Por ahora indica que le dedica su tiempo a trabajar y entregar obras, aunque también se ha dedicado a viajar y a aparecer en entrevistas exclusivas con medios de comunicación.

Doble cara. El síndico de Juan José Ríos no se ha cansado de gritar a los cuatro vientos que el Ayuntamiento de Guasave en nada lo ha ayudado y que él sigue sentado esperando a que les lleguen las obras. Ante las declaraciones de Jaime Heredia Valdez, salió al paso el director de Obras Públicas, Mauricio López, y lamentó que este servidor público actúe de esa forma, cuando ya son alrededor de 29 millones de pesos los que se le han aplicado a esa ciudad en materia de drenaje, agua potable, arreglo de calles, alumbrado, entre otras cosas, lo cual se lo pueden comprobar. Lo que no entienden es por qué no asume esas actitudes cuando la alcaldesa visita Juan José Ríos, pues actúa de forma contraria y la llena de alabanzas; pero, en cuanto ella se va, «la acuchilla por la espalda», lo que habla muy mal de un síndico que no es directo para hacer sus dizque reclamos.

Firme en su decisión. No se sabe a ciencia cierta a qué le está apostando el joven regidor de Angostura Miguel Sotelo Camacho, pues no quita el dedo del renglón en querer ser el candidato del PRI a la alcaldía municipal en el proceso del 2021. Muchos expresan que todavía no tiene tantas tablas en materia política, incluso que no es su tiempo, pero Miguelito no quita el dedo del renglón, y está muy entusiasmado con lograr un gran objetivo más en su carrera. Cabe mencionar que el papá del joven regidor, Miguel «Pepino» Sotelo, en su época vivió muy buenos momentos en la política, y seguro hoy quiere que a su hijo le suceda algo similar. Tal vez Miguelito siente el respaldo de los grupos del poder, y es por ello que anda alborotado. Hay que esperar los tiempos, ya que en el PRI son varios los que aspiran y suspiran, entre ellos la propia alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y el síndico procurador Arturo Ávila Atondo.