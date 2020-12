Se puso color moreno. Tamaño «zipizape» se armó en la sede de Morena, porque los aspirantes por ese partido a la gubernatura de Sinaloa llegaron puntuales a la cita, donde según el presidente Mario Delgado les diría quién había sido el favorecido... pero nada. Se suspendió la reunión, y, a cambio, salió de la SEP Esteban Moctezuma. Luego se especuló que Rocha Moya, uno de los pretensos, iba a esa secretaría, y, a cambio, alguno de los catorce resultaría el candidato. Pero las especulaciones siguieron, hasta que el mismo Rocha Moya aseguró que sigue «vivito y coleando» para llegar a ser el favorecido del partido de AMLO. Así que para el mochitense Gerardo Vargas tampoco ha caído el último out, y mientras haya receso en Morena, habrá esperanza.

A esperar. Los aspirantes a candidato a gobernador de Sinaloa por Morena deberán esperar unos días (u horas) más para saber quién será el elegido por Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de este partido. De acuerdo con lo que declaró la diputada local Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, la famosa encuesta interna para tales fines nunca existió. Es decir, sería por «dedazo» la definición que ayer debió haberse dado. Sobre los motivos por los cuales se postergó la reunión de ayer, hay dos versiones: una, que fue por los cambios que hubo en la SEP y en la SRE; la otra, que se debió a la toma de las oficinas centrales de Morena por militantes de Zacatecas y Guanajuato, que demandan procesos internos limpios. Por cierto, según un comunicado que firma Víctor Hugo Arteaga, Zárate Valenzuela declinó a favor de Gerardo Vargas Landeros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reversa. En Mazatlán, la Secretaría de Salud empezó la reconversión del Hospital General para reiniciar la atención de enfermedades diferentes al COVID-19 y la operatividad de los quirófanos. Esta es una buena noticia para los cientos de pacientes que han visto postergada por meses su atención y las intervenciones quirúrgicas que requieren, así como un indicativo de la disminución sostenida de los casos activos de COVID-19, cuya incidencia se ha mantenido por debajo de cincuenta en los últimos dos meses. La noticia la dio ayer el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, durante una visita de inspección. Ahí lo esperaba una protesta de los trabajadores de Zoonosis y Vectores, quienes no han recibido el pago de salarios, incentivos ni bono por laborar en medio de la pandemia, un reclamo que se escucha a lo largo de la entidad.

Reclamo airado. Los que no conciben que no se les esté considerando son los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud en los municipios de Guasave y Sinaloa, quienes por lo menos esperaban que las autoridades les cumplieran en tiempo y forma con el pago que por su trabajo les compete, pero ni eso, y eso que las labores no han parado por tratarse de tiempos de pandemia. Si no se les ha cumplido con lo acordado en cuanto a pagos por antigüedad y vales de despensa, mucho menos ven la posibilidad de un bono, porque si a quienes están en clínicas con la atención directa con pacientes COVID-19 no se les da en tiempo y forma, menos a ellos, pero lo que sí reclaman es lo que les corresponde, y seguirán insistiendo, pues de lo contrario hoy harían un paro de labores.

Primero el trabajo. Entre broma y broma, la verdad se asoma, dice un conocido dicho, y así pasó en la visita al Hospital General de Guamúchil del secretario de Salud en el Gobierno de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, el pasado martes, cuando le pidieron su opinión respecto a que ya se le ha empezado a mencionar como posible candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su risa despertó sospechas, pero solamente comentó estar enfocado en su trabajo, atendiendo la actual contingencia del coronavirus, así como otras enfermedades que golpean al sector salubridad. ¿Será que su risa es porque le late muy en el fondo de su corazoncito ir por la gubernatura o porque sabe que solo debe enfocarse en el tema de salud? Quedará esperar a que el tiempo sea el que hable y tenga la palabra.