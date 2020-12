Sale el peine. Que no fue ni por la designación de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos ni por las manifestaciones afuera de la casona, sede de Morena, la postergación del encuentro de los aspirantes sinaloenses con Mario Delgado para definir al candidato a la gubernatura. La columna «Templo Mayor», del periódico Reforma, da a conocer que la reunión se canceló porque el ungido sería Gerardo Vargas Landeros, y que los demás, sobre todo los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, «pegaron de gritos». Entonces, asegura el escrito, al presidente nacional se le están complicando dichos nombramientos. Por otra parte, El Universal, a través de la columna «Serpientes y escaleras», que escribe Salvador García Soto, afirma que Rocha Moya sería el próximo secretario de Educación Pública, en sustitución de Moctezuma.

Transparencia. Como pavorreal dicen que amaneció ayer el director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, pero no porque le hayan dicho si aparecerá o no en las boletas en el 2021; sino porque recibió reconocimiento de Juan Salvador Rosas Macedo, director de Transparencia de la Subsecretaría de Transparencia y Contraloría del Gobierno del Estado, por cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones en la plataforma de transparencia. En su cuenta de Twitter, el director del Isife publicó que la transparencia es un tema que el gobernador Quirino Ordaz Coppel les ha instruido que se atienda con seriedad, pero ¿y las demás dependencias? ¿Por qué no obligan a todos los municipios a que también lo sean? Hay muchos gastos que nunca aparecen.

Va de frente. Al menos hasta ayer, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no daba muestras de querer declinar en su plan de postularse por Morena para el Gobierno de Sinaloa; por el contrario, en los últimos días, habló fuerte y claro contra las aspiraciones de otros actores políticos. Dijo que la diputada Beatriz Zárate (una de las aspirantes a la misma postulación, quien declinó en favor de la candidatura de Gerardo Vargas Landeros) desconoce cómo son los procesos internos de Morena, donde las cosas no son de facto. De Vargas Landeros, descartó que pueda llegar a abanderar a Morena en las elecciones estatales, pues no es militante del partido y «es un pillo».

A marchas forzadas. Donde se ve que ahora sí están trabajando a marchas forzadas es en el puente elevado sobre el río Sinaloa, en Guasave. Supuestamente, lo que han dicho los trabajadores de la obra es que les están pidiendo que para esta semana quede todo listo, pues se supone que dentro de los pendientes que trae el gobernador del estado se encuentra entregar esta edificación antes de que termine el año, por lo que se cree que este fin de semana el mandatario pudiera estar en el municipio con ese objetivo. Por cierto, que por parte del municipio se han visto lentos con la definición del esquema y cómo quedará la circulación de la calle Cuauhtémoc, pues ya no se ha hablado sobre la estrategia que determinaron como más conveniente, y ni hablar de la socialización de esto con los ciudadanos.

No le pregunten aún. Así como en diversas ocasiones el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, ha reconocido que el partido se encontraba prácticamente en la lona tras los resultados obtenidos en el 2018, actualmente afirma que van ganando terreno, y aunque él es uno de los que se perfilan para buscar la candidatura por la gubernatura en su partido, durante su visita a Guamúchil esta semana expresó que todavía no le pregunten si se va a destapar, pues todavía falta alrededor de un mes para comenzar el proceso al interior del tricolor, por lo que manifestó que todos pueden pasar tranquilos las fiestas decembrinas, sin preocupaciones por saber quién será el/la abanderado/a del PRI.