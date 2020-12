La señal. En automático, los seguidores en Ahome del senador Rubén Rocha Moya aflojaron el cuerpo tras el nombramiento de Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública, en lugar de Esteban Moctezuma. Algunos, como Lucio Tarín, consideran que ya es puro trámite para que Rocha Moya sea designado candidato de Morena a la gubernatura, luego de que se abrió la posibilidad, real o ficticia, de que fuera nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Educación Pública. No ocurrió así, por lo que dicen que a la gente del alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, como al líder morenista en Ahome, José Borunda, se les bajó el ánimo. Ni se diga de los afines al exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y de la senadora Imelda Castro. El «dedazo» parece ya estar definido, porque algunos consideran que lo de la encuesta es una broma de mal gusto. ¿Será?

Ataques. El fuego político preelectoral alcanzó el fin de semana al director del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán (Indem), Humberto Álvarez, de quien, se sabe, aspira a ser postulado a una diputación por Morena. A través de diferentes medios circularon documentos que involucran al funcionario con compras a sobreprecio, pago por la creación de cuentas de difusión inexistentes o que nunca se han puesto en operación e irregulares, tales como la contratación de una clínica privada de Guadalajara para crear las páginas oficiales del Indem. Ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres desestimó las acusaciones al creer ver un interés electoral en ellas; sin embargo, aseguró que investigará el caso. Por cierto, Humberto Álvarez tiene lazos familiares con el munícipe. Es esposo de una sobrina de Gabriela Peña Chico, primera dama de Mazatlán.

Cansados de esperar. Donde dicen que nadie quiere dar su brazo a torcer es al interior del PRI en Guasave, aun cuando ser tan disciplinados fue lo que los distinguió y contribuyó a que trabajaran siempre como hormigas en anteriores procesos. De unos años a la fecha ya muchos se cansaron de tanto trabajo y de que siempre fueran los mismos quienes resultaban favorecidos con las candidaturas. Según dicen, hay una especie de estira y afloja al interior del Comité Municipal del tricolor, donde hay varios que ya no quieren estar en la lista de espera, y buscan que en el 2021 sea su tiempo. Ardua labor tiene que realizar el dirigente del partido Víctor Espinoza para limar asperezas, porque a como se ve el panorama, solo basta una chispa para detonar en pleitos internos, que de nada les favorecería de cara a lo que se viene.

¿Los abandona? Con el objetivo de recaudar recursos para sufragar las diversas necesidades que tienen en la corporación de auxilio, en estos momentos Bomberos Mocorito está realizando su colecta anual a través de un boteo en los cruceros, pero días atrás el voluntariado visitó al sector comercial para solicitarles el apoyo, y lo lamentable del caso es que lo hicieron sin el acompañamiento ni el respaldo del presidente del patronato, Noé Contreras Avendaño, quien no se ha parado a dar la cara por los «tragahúmo», incluso brilló por su ausencia el día que arrancaron la actividad. Como el cargo de presidente del Patronato de Bomberos Mocorito es honorífico y no devenga sueldo, parece indicar que Noé Contreras tiro la toalla, y sin avisar, porque no le interesa mucho seguir al frente de la institución, por lo que le está dejando todo el paquete al comandante Valentín Alapizco Arce.