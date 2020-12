Rechazan alianza. No son pocos los priistas de cepa que han manifestado su inconformidad por la alianza de su partido, el Revolucionario Institucional, con Acción Nacional y con el de la Revolución Democrática, en la búsqueda de la gubernatura del estado de Sinaloa. Desde el calificativo de contra natura a esta coalición, de parte del exalcalde mazatleco Jorge Abel Sánchez López, hasta la carta que hizo pública el exgobernador de Chiapas Jorge Patrocinio González Blanco, anunciando su renuncia al PRI por no compartir sus ideales actuales, ha habido varios pronunciamientos en contra. Llama la atención que González Blanco, en su misiva, le dijo al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, que este instituto ya no tiene posibilidades de triunfo.

«Chafean». Los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Morena y sus seguidores en Ahome tendrán que seguir comiéndose las uñas de los nervios, porque por segunda ocasión el presidente nacional del partido, Mario Delgado, suspendió el anuncio del «bueno». Algunos lo vieron mal, y otros bien, pero como que el caso ya está «chafeando». En realidad, los más desmoralizados fueron los operadores del senador Rubén Rocha Moya, que ya creían que la tenía en la bolsa y que iban a pasar una feliz Navidad. Pero no fue así, y las versiones que fluyeron, con razón o sin ella, es que el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros salió bien en la encuesta, pero para infortunio de él y de sus seguidores no se la hicieron válida. Dicen que es señal de que el «dedo» apunta para otro lado. Da la impresión a muchos de que la otra encuesta va a estar «cuchareada» para sacar al que se quiere. ¡Vaya pantomima en Morena!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pretensos. En San Ignacio ya son varios los nombres de quienes suspiran por ser candidatos a la presidencia municipal. Uno de ellos es Octavio Bastidas Manjarrez, hijo de Octavio Bastidas Mercado, expresidente municipal por el PRI. Algunos años después también contendió por una candidatura, pero esa vez por el PRD, y perdió la contienda. Al Tavín, como lo conocen en San Ignacio, se le ha visto en varios eventos sociales entregando obsequios navideños; también se le ve muy activo en las redes sociales. Otro que suena fuerte es Alfonso «Ponchito» Lafarga, hijo también de un exalcalde, el doctor Alfonso Lafarga Zazueta. También se habla de que el actual alcalde Iván Báez podría aspirar a la reelección; otras versiones apuntan a la búsqueda de una diputación local.

Atento llamado. Y la que dejó entrever que de plano no quedó de otra más que ceder ante la presión, que de alguna manera ejercieron los propietarios de restaurantes-bares, fue la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López. Y en este punto en el que se cedió tanto, todo queda en manos de la ciudadanía, que, por cierto, se ha visto que actúan en dos extremos distintos: quienes tienen respeto máximo a los cuidados, hasta aquellos que le perdieron por completo el temor a este virus. Está también en la cancha de la Coepris la atención y la sanción pertinente ante quienes infrinjan el volumen del 50 por ciento máximo permitido en capacidad en esos negocios, pues hay mucho enojo de quienes aseguran que no es respetada esta medida.



Seguridad ecológica. Buenos resultados ha tenido la nueva Policía Ecológica en el municipio de Angostura, que dirige Aglaeé Montoya Martínez. Es la primera que se instala como tal en el estado de Sinaloa, y en los primeros meses de acción generaron resultados ante la alta incidencia de la quema de soca, la cual se logró detener, resultados que sin duda ahora los municipios vecinos, como Salvador Alvarado, buscan emular, con la finalidad de acabar con tanto problema, como los basureros clandestinos y otras acciones. Esta fue una petición que hizo ante cabildo el regidor Romeo Gelinec Galindo, quien dijo que era necesaria, y si se tenía que multar, que se haga, porque la coordinación ecología municipal no tienen resultados favorables.