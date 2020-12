Indeciso. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un berrinche, de última hora, al momento de registrar la alianza con el PRI y con el PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Finalmente, lograron convencerlo, y aceptó que serían dos candidaturas de diputaciones locales. De acuerdo con Francisco Juárez Hernández, en su carácter de secretario de Alianzas de Sol Azteca, aceptaron la coalición con dichas fuerzas políticas, pues el convenio fue autorizado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aunque hubo divergencias por la distribución de las candidaturas a presidencia municipal. Así que el PRD se quedó con las candidaturas de las diputaciones para el distrito 9, que comprende Guasave, Guamúchil y Angostura, y el 14, que se circunscribe al Valle de San Lorenzo, al sur de Culiacán.

Salió el peine. Una indiscreción cometida despejó la incógnita sobre quién mueve a Rosario Heredia, que mantiene una actitud de desestabilización en la Universidad Autónoma Indígena de México, en lo que ha fracasado: se trata del exrector Guadalupe Camargo. Es tanto el extravío, al grado de que Heredia se nombró rector de la institución, por lo que fue denunciado penalmente por la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Algunos consideran que Camargo equivocó la ruta, porque en lugar de evitar la embestida en su contra por lo de la Estafa Maestra, podría provocar que el caso se le remueva para que la lumbre le llegue a los aparejos, en eso del desvío de millones de pesos. Lo malo para Camargo es que tarde o temprano se iba a saber quién estaba detrás de Heredia.

Reseca Navidad. En el preludio de esta Navidad, los nombres más recordados (y no para bien) por los ciudadanos en Escuinapa son los del alcalde y el gerente de la Jumapae, Emmett Soto y Giovanni Saracco, respectivamente. Esto porque los escuinapenses cumplieron ya cuatro días consecutivos sin suministro de agua potable. La CFE le cortó desde el lunes la energía eléctrica al acueducto que canaliza agua a la ciudad, por un adeudo de casi 4.5 millones de pesos. Ambas partes han intentado, infructuosamente, un acuerdo de pago. La Junta quiere saldar la deuda en abonos, a lo cual no accede la paraestatal. Así que los ciudadanos pasarán una incómoda Navidad.

Alianza en la mira. Y el que se mostró optimista ante el proceso que se avecina en el 2021, con las elecciones para elegir gobernador, alcaldes, así como para las diputaciones federales y locales, fue el presidente del PRI en Guasave, Víctor Manuel Espinoza. El dirigente aseguró que a la alianza que han conformado le irá muy bien, y precisa que si bien nadie hubiera imaginado previamente este escenario, esto es lo mejor para «rescatar a México». En general, el resto de los que conforman esta unión han optado por mostrarse positivos respecto a los resultados, pero también es un hecho que al menos en la percepción que se aprecia entre algunos priistas de cepa, ante el registro de la llamada alianza Va por México, es que hay una severa crítica por parte del electorado, sobre todo la población más joven. Evidentemente, aunque Morena no ha llenado las expectativas aún como Gobierno para muchos, aún hay rencor ante los partidos de siempre, y quién sabe si esta unión de fracciones no resulte más perjudicial que otra cosa.

Para el arrastre. En la región del Évora ya no hayan qué hacer los ganaderos. Mientras en Mocorito su líder, Juan Leonel Montoya Bojórquez, asegura que el sector está por los suelos, que muchos de los socios están por tirar la toalla y dedicarse a otra cosa, tal es la desesperación que esperaban que estos días fueran buenos, pero no hay precio del becerro ni de la vaca, lo que los tiene muy desilusionados. En Angostura, la presidenta de los ganaderos, Maricela García Sánchez, dice que ya no hallan qué hacer, porque el problema del abigeato se ha agudizado tanto, que por más que denuncian el robo no hay quién haga algo al respecto. Total, que por todos lados han sido golpeados, y sin ningún respaldo de las autoridades.