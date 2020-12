Tercer Piso

Irresponsabilidad. Pese al llamado de las autoridades estatales y municipales a no detonar pirotecnia durante la Nochebuena, la ciudadanía hizo caso omiso, y, como si fuera un claro reto, en muchos municipios fue usada pólvora como nunca. La diversión de unos provocó grandes afectaciones a terceros: en Culiacán, un cohete dejó sin pertenencias a seis familias y le provocó heridas en un ojo a un niño; mientras en la región del Évora también hubo dos personas con lesiones por pirotecnia. Son muchos los ciudadanos que hacen el llamado a las autoridades para que sean más estrictas y que combatan la pirotecnia de fondo, desde el decomiso de la misma cuando es transportada, hasta la venta de los abarrotes de las colonias. Mientras las autoridades sigan siendo permisivas con la venta de pirotecnia, seguirán ocurriendo desgracias en el patrimonio de terceros y seguirá amputando extremidades de niños y adultos, y, lo peor, cobrando vidas, pues al fin y al cabo nadie se hace responsable de los daños.

Tozudo. Nada ha amilanado al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en su aspiración por la gubernatura de Sinaloa, ni las dos suspensiones del proceso de postulación por parte del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) ni la posibilidad de una nueva encuesta ni la priorización de las estrategias de alianzas políticas. En recientes entrevistas, el polémico Químico ha dicho que, si se trata de méritos y trayectoria, debería ser él quien abandere a Morena en las próximas elecciones estatales, pues tiene ya quince años apoyando el movimiento de López Obrador. Benítez Torres admite que la definición de las candidaturas ha sido un proceso cansado, pero, aun así, confía en aparecer en las boletas del 2021. Su plan B es candidatearse para una reelección en la alcaldía porteña.

En la pelea. Se descuidaron, no le pusieron atención, y el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros ahora dice que ganó la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura. Desde que apareció diciendo que era militante de ese partido, a la par de que era dirigente de Redes Sociales Progresistas, hasta que pugnó aparecer en la encuesta morenista, no lo tomaron en serio, porque nadie creyó que la dirigencia lo incluiría en el proceso. Sin embargo, Vargas Landeros trazó la ruta de acuerdo, dicen, con «su padrino» en Palacio Nacional en que su exposición pública fue la prioridad. Así, logró que lo incluyeran en la encuesta, que ahora asegura que ganó. Sus seguidores en Ahome lo replican y vaticinan que eso también va a pasar con la segunda que van a hacer en enero. Sin embargo, no son pocos los que consideran que «se la van a hacer de agua», porque las condiciones internas en Morena no le favorecen, y el senador Rubén Rocha Moya está más parado que él con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Lo que se ve en Morena!

Hace su parte. El diputado local de Guasave, Eleno Flores Gámez, se encargó de visitar todas las comunidades que se ubican en el séptimo distrito, y anduvo repartiendo juguetes y despensas entre las familias más necesitadas para darles una feliz Navidad, aunque por otro lado también es un hecho que su proyecto político para ser alcalde de Guasave está más vivo que nunca, y seguramente estará en las boletas en el 2021, por lo que este recorrido que realizó no solo le sirvió para ayudar a los que le permitieron llegar a ganar la diputación que hoy ostenta, sino que ahora intenta que le reiteren su respaldo para ser el próximo presidente municipal.

La meta. El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no cumplirá con entregar la obra del museo de Los Tigres del Norte en este año, pese a que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, pidió que esta construcción terminara antes del 31 de diciembre. Se desconoce quién está fallando, si el área de Obras Públicas o el mismo presidente en sus gestiones, pero lo que es seguro es que con el avance obtenido hasta ahora dejaron ver muy mal parado al gobernador al no realizar el trabajo para entregar esta importante obra en tiempo y forma. Cómo espera el Gobierno municipal atraer a más turistas al pueblo mágico si se están viendo lentos en los proyectos que se plantean.