Reacciones. Luego de la designación de Rubén Rocha Moya como precandidato a gobernador de Sinaloa por Morena, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras la también senadora Imelda castro y la diputada federal Yadira Marcos, así como el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifestaban su apoyo al recién ungido por Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; Gerardo Vargas Landeros, quien también aspira a este cargo, retó a Delgado Carrillo a mostrar las encuestas que le dieron el triunfo, pues, para Vargas, lo de Rocha Moya fue una trampa. Sergio Torres Félix, precandidato de Movimiento Ciudadano, calificó a Rocha Moya como una figura desgastada y sin voz propia; en tanto que Jesús Valdés, presidente estatal del PRI, aseguró que este instituto político está listo para darle la batalla a cualquiera. Anteriormente, afirmó que se preparan para sacar a los malos Gobiernos de Morena.

Desilusión. Antes de que se oficializara que la candidatura de Morena a la gubernatura era para el senador Rubén Rocha Moya, los operadores en Ahome del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros ya lo sabían. Desilusionados, fueron quienes socializaron la especie, lo que les devolvió el alma al cuerpo a los seguidores del senador morenista; y más cuando el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo público el resultado de la encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Sinaloa. Dicen que uno de los más alborotados era Lucio Tarín, quien aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome. No es el único, porque hay otros que se la jugaron y se la seguirán jugando con Rocha Moya. Falta saber el destino de Vargas Landeros en Morena.

¿Quién? Ayer, mientras esperaba que el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena definiera la candidatura para el Gobierno de Sinaloa, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, denunció una campaña sucia en su contra. Se refirió a la difusión de videos y notas informativas a través de las redes sociales en las que se le califica de misógino y machista por atacar políticamente a la síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez. Todo —dijo el munícipe— forma parte de una campaña pagada que se difundió a nivel local, estatal y nacional para afectar su aspiración a la postulación de Morena por el Gobierno de Sinaloa. Sin embargo, el polémico Químico Benítez no dijo quién o quiénes están detrás de esa supuesta estrategia de desprestigio.

Obras a medias. Y la que no ha parado de expresar su descontento por las obras que están incompletas en el municipio de Guasave es la alcaldesa Aurelia Leal López. La munícipe no se detiene por cuestiones de reservas políticas para recordarle al gobernador que en Guasave hay varias cosas pendientes de culminar, mismas que estaban comprometidas para este ejercicio que termina. No se ha visto que el gobernador fije alguna postura al respecto en respuesta a este recordatorio que en reiteradas ocasiones le ha manifestado la mandataria de la 4T.

Los cambios. Cuídate de las aguas mansas, decían las abuelas cuando miraban que alguno de sus hijos eran tranquilos y sin mucho movimiento, y este sabio consejo debe poner mucha atención el presidente del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, pues se habla de algunos cambios de color de algunos militantes que incluso se encuentran en la función pública. El primero en darse a conocer fue por voz del propio Sergio Torres, al asegurar que el expresidente del PRI y actual director de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado, Leobardo López, lo estaba apoyando mucho en su aspiración, y quien también ventiló sus intenciones de buscar oportunidad de candidatearse por Redes Sociales Progresistas es el profesor Sandro Navarro, quien actualmente es director de Acción Nacional en Salvador Alvarado.