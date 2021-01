Contento. Ahora, con el rostro de felicidad y satisfacción, Rubén Rocha Moya confesó que vivió días de enorme tensión y desesperación por no conocer los resultados de la encuesta interna de Morena. Expresó que hoy está un poco relajado, pero confió que ya comenzó a sentirse tranquilo por alcanzar su objetivo; aunque lo que sigue para él es sentarse a dialogar con el Luis Guillermo «Químico» Benítez, alcalde de Mazatlán, y con el exsecretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, para que se sumen a su campaña. Dijo que el 15 de enero se despedirá de los senadores de todos los grupos parlamentarios y hará la solicitud al pleno de la Cámara Alta.

Hasta la cocina. El que se fue con todo contra la designación de Rubén Rocha Moya como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa fue el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda Meléndez. Para empezar, dijo que es una imposición, una traición a Andrés Manuel López Obrador, porque con Rocha se pretende restaurar el poder que derrotó Morena en el 2018. Pero eso no es nada, dijo que Rocha Moya representa al peor PRI, que manejó al Congreso del Estado a través de la diputada Graciela Domínguez, y que los rochistas en el Congreso de Sinaloa impidieron el juicio político contra Billy Chapman, alcalde de Ahome, por amenazas a funcionarios y a periodistas. Incluso, dijo que no aceptan esta pifia hasta que se esclarezca la encuesta. Que lucharán para hacer prevalecer el derecho y «morenizar» a Morena. Ahí nomás.

Bien, no a todos. Por lo menos, en lo que compete a los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa (Jumapae), no les ha ido nada bien con la Cuarta Transformación. Hasta ayer, en pleno preludio del Año Nuevo, la gerencia que encabeza Giovani Saracco apenas pagó la mitad del aguinaldo. El acuerdo pactado por la administración para que el gremio no se fuera a la huelga fue saldar la compensación correspondiente al 2020 y abonar el del 2019. Al final de cuentas, la gerencia ha hecho lo que quiere y paga como puede, argumentando la falta de recursos. Habrá que ver lo que hace el sindicato en este 2021, que se anuncia igual de difícil.

Desesperación agrícola. Para los productores agrícolas del estado, este nuevo año les trae la preocupación de que pudieran presentarse heladas, condición que es muy desfavorable, pues les nubla más el panorama, ya de por sí complicado, que han enfrentado algunos productores de hortalizas, quienes iniciaron un ciclo en el que los precios son muy bajos. Ante este anuncio, muchos ya se han preparado con la junta de llantas para quemarlas, práctica que saben que en realidad no deja mucho beneficio, de hecho, dicen algunos los expertos, que no deja nada bueno está acción, sino que más bien solo hace daño al medio ambiente.

La repartición. Con la definición de la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, la distribución de las diputaciones locales colocó al distrito 9, integrado por Angostura y Salvador Alvarado, en definición del Partido de la Revolución Democrática, y aunque hay algunos nombres que quieren salir en la lucha por recuperar la diputación del distrito que hoy postula el popular José Manuel «Chenel» Valenzuela, se habla de que pudieran estar postulando a Agustín Espinoza Lagunas, de quien poco se conoce, ni de su vida personal ni de las acciones políticas en las que haya trabajado.