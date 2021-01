Tercer Piso

Riesgo. Las decisiones centralizadas que se están tomando y que competen a las instituciones de salud pueden traer grandes problemas al personal y a los pacientes, como en el caso de la licitación que se le otorgó a una empresa de Zapopan, Jalisco, para el lavado de prendas de los hospitales y de las unidades médicas del IMSS. Ahora resulta que la falta de prendas limpias está generando temor a que se dé un brote infeccioso, debido a que se están acumulando grandes cantidades de prendas impregnadas con sangre y otros desechos en las instalaciones del Hospital General Regional Número 1, además de que no se les puede cambiar las sábanas ni las batas a los pacientes.

Complicaciones. A como están las cosas, el senador Rubén Rocha Moya no va a ir a un día de campo para calmar las aguas en el interior de Morena, en donde hay resistencia a aceptar su nominación como candidato a la gubernatura en un proceso que no se aparta de los hábitos priistas, por más que el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, haga malabares discursivos. Por ejemplo, en Ahome, los seguidores del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y del alcalde de Mazatlán, Guillermo «Químico» Benítez, entre otros, no se resignan a su nominación. Sean unos u otros, a Rocha Moya ya le montaron una campaña para desprestigiarlo. Ya circula un video en el que él y la senadora Imelda Castro, en conferencia de prensa tras su triunfo para el Senado, se comprometieron a terminar como senadores, para lo que fueron electos; que no buscarían la gubernatura, que iban a ser la diferencia, que iban a ser distintos que los priistas. No cabe duda de que cae más pronto un hablador que un cojo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al ring. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, inició el 2021 con una lucha en los tribunales electorales. El polémico Químico confía en que para hoy esté ya interpuesta su impugnación por la postulación de Rubén Rocha Moya como precandidato de Morena al Gobierno de Sinaloa. Asegura que cuenta con pruebas contundentes de que ganó la encuesta hecha por el CEN de Morena para definir las candidaturas en Sinaloa, y hará valer sus derechos como militante y ciudadano. Durante un encuentro con los medios de comunicación previo al fin de año, el munícipe criticó que la nueva dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, esté acabando con la doctrina de la Cuarta Transformación.

Mal y de malas. Aunque no deja de ser un duro golpe para el sector agrícola el hecho de que se haya dejado fuera de las reglas de operación de Segalmex el ingreso objetivo, esto nubla aún más el panorama para este sector. Los productores esperaban algo así debido a que esta es una continuación de las políticas públicas que desde el año pasado ha implementado el Gobierno federal, y aunque se habla de un reordenamiento, realmente lo que los mantiene en vilo es el hecho de que no se sabe de qué forma se va a sustituir la tranquilidad, por decirlo de alguna forma, que suponía el tener un ingreso piso para las cosechas. Si bien las condiciones del mercado que se esperan para las siguientes trillas son positivas, no pueden estar siempre sujetos a que el mercado esté a favor.

Limpia de nómina. Mientras en Angostura se aplicó un ajuste de reducción de los gastos de presidencia por un orden de 170 mil 800 pesos, con el cual se pretendió «ajustar el cinturón» y con ello mantener el mismo número de trabajadores en la nómina en Salvador Alvarado, al día 31 de enero del 2020 se les anunció a doce empleados de tercer y cuarto nivel la baja de sus funciones, que a decir de ellos consideraron un ahorro de un millón de pesos, considerando ya las prestaciones que se les otorgan a fin de año. El anuncio de poner mano dura y de quien no esté cumpliendo con sus funciones sería removido nomás quedó en amenaza, y solo se pensó en el trabajador que hace la talacha, por lo que los funcionarios que permanecieron deberán aprovechar los primeros meses del año para sacar el trabajo, debido a que será un año electoral que no detienen obras, pero sí el anuncio de estas.