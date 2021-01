Osadía cara. Los sujetos que, en Culiacán y en Mazatlán, dispararon a las cámaras de videovigilancia durante la madrugada del 1 de enero pasado, le hicieron perder al estado 15 millones de pesos con su osadía, pues no solo dañaron el equipo en sí, sino gran parte de la conexión, que consiste en fibra óptica. Así lo especificó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que, luego de su visita a Juan José Ríos, viajó a Los Mochis, donde fue abordado por EL DEBATE sobre este tema. No especificó el número de dispositivos dañados, pero adelantó que serán repuestos y comprarán más, para lo cual serán invertidos 15 millones de pesos, según lo estimado por el mandatario estatal. Agregó que, ya «encarrerados», además de reparar y comprar más de estos aparatos, adquirirá cincuenta nuevas patrullas, y que para ello aprovechará el Fondo de Seguridad que llegará en abril próximo.

Vigilados. Hoy viernes, en el flamante estadio de futbol Kraken, se encontrarán en una justa deportiva el equipo del Necaxa contra Mazatlán. El evento mantiene la atención nacional debido a que se realizará con público, en medio de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Por diferentes medios se ha cuestionado el tipo de medidas que se aplicarán para evitar que el flujo de aficionado se traduzca en más contagios y se eviten los desórdenes ya vistos en otros encuentros. En respuesta, ayer se reunió en Mazatlán una amplia comisión de funcionarios para estructurar la estrategia preventiva. Se preparó un operativo en el que intervendrán 680 elementos. La prioridad es mantener el orden, la sana distancia y el estricto uso de cubrebocas. Según adelantó Cristian Castillo López, jefe de Comunicación Interna de Presidencia, se esperan 8 mil aficionados, y el estadio operará al 40 por ciento de su capacidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La condición. Por sensatez, por presiones o por lo que sea, pero dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, dio un pequeño viraje a su postura en torno a la candidatura común con los priistas a la alcaldía, a la que quieren llegar su presidente estatal, Juan Carlos Estrada, y el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés. Después de resistirse por días a esa posibilidad por querer ser él el candidato del PAN, con lo que irían solos a las elecciones por la alcaldía, se habla de que Aguilar Algándar va a esperar quién es el candidato priista para tomar una decisión. Incluso, algunos panistas adelantan que si el candidato priista es el que ha salido arriba en las encuestas, Aguilar podría aceptar ir en candidatura común y hasta cedérsela. Pero si no es así, mejor se la jugaría él como candidato del PAN, porque tendría más posibilidades de ganar que jugársela con un candidato común priista que va a perder. Está en su postura.

Levanta la mano. La que sin titubeos planteó su interés ante la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, de aparecer en las boletas en el proceso electoral, nada más y nada menos que en búsqueda de la presidencia municipal, fue la exdiputada local Sylvia Myriam Chávez. Fue la propia munícipe quien expuso que, en un desayuno de amistad que tuvo lugar la mañana de ayer, la empresaria radiofónica le externó su deseo de participar; sin embargo, Aurelia Leal le dejó en claro que ella no es quien determina. La comunicadora quiere ahora estar cobijada por Morena; no obstante, está visto que no es la única que tiene esa aspiración, pues dentro del núcleo político sobra quién quiera ocupar ese puesto, incluso se dice que aunque no lo expresa tan abiertamente, la propia alcaldesa tendría un real interés en la reelección, aunque ella lo sigue negando.

Las visitas. En los últimos días se les ha visto ir y venir como hormiguitas trabajadoras a las alcaldesas de Angostura y de Salvador Alvarado, Aglaeé Montoya Martínez y Pier Angely Camacho Montoya. La primera va y viene visitando las oficinas de los secretarios del Estado, incluso hasta al propio gobernador, acción que no deja de mostrar en su cuenta de redes sociales; mientras que de manera más discreta a Pier Angely solo se le ve en los pasillos de Palacio de Gobierno. Se dice que la verdadera intención de ambas es concretar la candidatura para no reelegirse, y que la plática va muy avanzada, solo faltará concretar por cuestión de género si les favorecerá con el resultado.