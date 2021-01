Tercer Piso

Burlas y sarcasmo. Eso fue lo que generó la publicidad de la Fiscalía General del Estado en donde señala que Sinaloa tiene el tercer lugar nacional con el mejor índice en justicia penal. En la publicidad, que fue compartida en redes sociales, se asegura que la Fiscalía, solo por abajo de Querétaro y Zacatecas, cuenta con un sistema penal de calidad y respeto de los derechos de las víctimas. Solo basta con acudir a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria Zona Centro para escuchar los reproches de abogados de que a la Fiscalía solo le interesan los números, no la justicia. No hay mucho que presumir, porque en el caso de los feminicidios, con tal de ahorrarse tiempo, está imponiendo a los asesinos las penas mínimas, en vez de luchar por las máximas. Además, la mayoría de los delitos está en la impunidad, así que no hay mucho que presumir.

Meta fija. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres parece firme en su decisión de impugnar la postulación del senador Rubén Rocha Moya como candidato de Morena al Gobierno de Sinaloa. Dice que él ganó la encuesta con la que se definiría la candidatura, y defenderá ese derecho. La reunión que tuvo con Rocha Moya la semana pasada no cambió en nada su posicionamiento, ni las críticas han hecho que detenga la cruzada que realiza por la entidad para buscar el apoyo de los militantes de Morena. Por el contrario, en rueda de prensa el munícipe anunció que después de recorrer el centro y el norte de Sinaloa irá ahora a los municipios del sur de la entidad.

El revire. Dicen que a la senadora Imelda Castro le fue mal entre los morenistas de Ahome al formar un bloque opositor a la posibilidad de ir en candidaturas comunes con el Partido Sinaloense, en donde también le están dando duro y tupido. En las filas morenistas, lo menos que dicen de Castro es que «está resentida» porque no la eligieron a ella como candidata y para afectar a Rubén Rocha Moya, que requiere al PAS para garantizar la «efectividad electoral» en su ruta por la gubernatura. Eso es lo más terso. Por su parte, los pasistas revivieron el video en donde ella aseguraba que cumpliría los seis años de senadora y que no buscaría la gubernatura, lo que resultó falso. Incluso, desmoronan su «espíritu democrático» con el episodio aquel cuando era presidenta del PRD en Sinaloa y le quitó la candidatura a la alcaldía de Ahome a Antonio Davisón, para dársela en una «decisión autoritaria» a alguien que no la hizo en las elecciones. O sea, la senadora está saliendo raspada.

Más que rumor. Durante la semana, los priistas de toda la vida y de varias generaciones en Guasave compartieron de manera simultánea un post en el que reclaman que por derecho el candidato a la presidencia municipal por parte de la alianza Va por México tiene que ser del partido tricolor. El mensaje era fuerte y directo, y fue por el comentario que se esparció, y que ha tomado más fuerza, respecto a que en esta alianza se está buscando candidatear a Jesús Antonio López Rodríguez para ese cargo. Según lo que se comenta, el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ve en el doctor la mejor opción para buscar la alcaldía. Evidentemente, esta situación no tiene muy conformes a los priistas, pues el médico ha sido su rival en urnas y hasta venció al candidato del PRI por la diputación federal, así que todo hace pensar que sus reclamos pasarían a segundo término, y se la jugarían con Chuy López por la alcaldía.

Los encuentros. De manera discreta y sin mucho ruido, la senadora Imelda Castro ha estado buscando acercamiento con algunos aspirantes a la presidencia municipal de Salvador Alvarado. Se dice que solo para conocer sus aspiraciones y la intención del voto con el que cuentan, encuentros que sin duda dan esperanza a los visitados, quienes desde su trinchera y con trabajo constante de apoyos a la sociedad y haciéndose presentes con apoyos alimentarios andan generando la promoción de sus imágenes. Estos encuentros sin duda han generado desesperación en el resto de los aspirantes, quienes a toda costa buscan ser tomados en cuenta.