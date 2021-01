Llegó el día. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Con esta máxima, los sinaloenses le dieron la bienvenida a la tan esperada vacuna contra el COVID-19, y, con ella, a la esperanza de un panorama más alentador en todos los sentidos. Si bien es cierto que el 2020 fue un año de muchas dificultades económicas y de pérdidas humanas por esta enfermedad, con la noticia de que, desde anoche, están en Sinaloa 9 mil 750 dosis de este medicamento, crecen las expectativas de mejor calidad de vida. Sin embargo, e independientemente de las fases de aplicación de la vacuna, por edades, la pertinencia de continuar con las medidas sanitarias sigue latente.

Aparecen las noticias falsas. La guerra interna desatada en Morena por la postulación del senador Rubén Rocha Moya como precandidato a la gubernatura de Sinaloa se ha trasladado a las redes sociales. Cada día circulan noticias falsas que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, directamente, o el ayuntamiento deben desmentir debido a su amplia difusión. En los últimos días, por ejemplo, se difundió una supuesta publicación del munícipe en la que advierte que se irá al PRI si el CEN de Morena permite que Rocha Moya se una al PAS. La noticia fue calificada como una noticia falsa por parte del mismo Benítez Torres. Otra noticia que resultó falsa fue la que advertía sobre la posible realización de un minicarnaval en Mazatlán, cosa que fue descartada por el director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado. Benítez Torres continúa su cruzada política en contra de la postulación de Rocha Moya.

Siempre sí. Abiertamente, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, aceptó su interés por la candidatura a la alcaldía de Ahome, lo que en automático provocó que en el interior y fuera del PRI se «levantara una polvareda». Ruelas Echave esperó el tiempo para hablar sin tapujos de sus aspiraciones: le interesa ser de nuevo alcalde para avanzar en los proyectos que inició cuando ejerció el poder municipal y que no le pudo dar continuidad por la derrota que tuvo ante Guillermo «Billy» Chapman por el fenómeno López Obrador. Dicen muchos que ahora tienen claro que se equivocaron con Chapman por la regresión que no acaba aún. Con línea o sin línea, lo que algunos tratan de determinar si es una cosa u otra, Ruelas Echave se lanzó al ruedo a dos días de que el tricolor expida la convocatoria que regirá el proceso interno para la elección del candidato. Previo a esto, no anduvo con «actitudes de chantaje», y dicen que ayer aparte de hacer pública su aspiración habló con su gente para reafirmar que van a seguir trabajando en equipo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Se puso buena la cosa.

Incertidumbre total. Los que están que no caben son los productores de Guasave, quienes ante las posibles afectaciones en sus cultivos por las bajas temperaturas, aseguran que sería devastador si ello sucediera, ya que no hay condiciones ni tienen garantía de que el Gobierno federal los apoye, pues han visto más mutilaciones al presupuesto para el campo que buenas noticias, y con la posible afectación que les provocara el frío, no saben si podrían salir avante. Recuerdan la situación vivida en el 2011, cuando se heló gran parte de la producción, pero contrario a lo que temen ahora, al año siguiente fue cuando mejor les fue por el apoyo recibido por el Gobierno, pero en la actualidad ven complicado que se les asigne algún tipo de recurso, sin importar que el patrimonio de sus familias esté en juego.

Sin pintar. Luego de que los exalcaldes por el PRI de Mocorito Francisco Javier López y Juan Avilés Ochoa han publicado una foto dando un mensaje de cercanía con el candidato a gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, el presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, dijo que si bien han manifestado su cercanía y amistad con Rocha Moya, es porque fueron compañeros universitarios, y pudiera ser más un tema personal que contra el partido. También reconoció que actualmente todo suma o resta, dependiendo de cómo se mire, pero reconoce que la penetración de Morena en Mocorito no tiene mayor relevancia. Es más, señaló que el exalcalde Juan Avilés desde hace tiempo vive en Culiacán, por lo que es relativamente poca la actividad que realiza en el pueblo mágico como para querer que su esposa sea la candidata a la alcaldía por Morena, y la última vez que se le miró con más frecuencia en el pueblo mágico fue cuando dirigió la campaña del PRI para la alcaldía en el proceso anterior, lo que habla de que sus intenciones por Morena no pintan mucho a su favor.