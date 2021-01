Marcaje. Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación, no solo vino a «echarle flores» a Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la Gubernatura. Llegó a Culiacán invitado por el todavía senador a la instalación del primer Subcomité de Defensa de la 4T. Ahí, el funcionario «damnificado» por la famosa austeridad que obligó a cerrar algunas dependencias, y que aspira a una diputación federal vía plurinominal, dijo que Rocha Moya romperá con el desgobierno que impera en el estado. El hombre de todas las confianzas del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, es, precisamente, el encargado de organizar las encuestas internas del partido, así que su estancia en la entidad no se puede interpretar solo como de cordialidad y compañerismo partidista.

La línea. Por si tenían alguna reserva, a los priistas de Ahome ya les quedó claro que el candidato a gobernador va a ser por «línea». Esto porque algunos que revisaron la convocatoria que fue expedida para la elección casi se caían para atrás por tanto requisito que se contempla para el registro. Para reunir el cúmulo de estos, solo el que tiene la bendición los va a conseguir, porque todo le van a poner en bandeja de plata; y, a los que no, les van a sacar la vuelta quienes tienen que extender algunos de los documentos a entregar. Los seguidores del senador Mario Zamora Gastélum se pusieron ansiosos para saber si a este le van a poner obstáculos o no, para saber «cómo va a mascar la iguana» de aquí a la manifestación de intención y el día del registro. Por lo pronto, Zamora Gastélum sigue para adelante en su aspiración. Incluso, ayer se reunió con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en donde se tocó el tema de la elección y la necesidad de la unidad. A ver hasta dónde llega.

Qué necesidad. La desaparición del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) propuesto por el presidente de la república a principios de semana es un tema que atañe, y mucho, a Sinaloa. La dependencia ha llegado a detectar hasta 900 niños jornaleros solo en los campos de Escuinapa. Son niños provenientes de otros estados de la república, quienes habitan junto con sus familias en condiciones de pobreza extrema y enfrentan peligros mortales en los campos de cultivo. Ahí está como ejemplo la muerte de un niño de cinco años, arrollado en un camino sacacosecha el 9 de abril del 2020. Trece días después otro niño jornalero resultó gravemente herido cuando cayó de una camioneta en movimiento. El 13 de febrero, pero del 2019, otro hijo de jornaleros murió por el intenso frío. Todos los casos son de Escuinapa. Iguales deben estarse dando en otros municipios de la entidad. Por ello es importante que la labor del Sipinna no solo continúe, sino que se fortalezca en Sinaloa y en el resto del país.

Actos irresponsables. La que no pasa por alto los abusos que se cometieron en la obra del entubado del dren Joachín es la presidenta municipal de Guasave, quien refirió que parte de los más de 20 millones de pesos que se van a invertir en la misma bien pudieron haber sido aprovechados en otros proyectos, ya que esa fraudulenta obra se está volviendo a reconstruir por la irresponsabilidad de Gobiernos anteriores. Esa nueva inversión millonaria provocó el no atender otras prioridades por estar cubriendo las malas acciones de otros. Asegura que es un obra de impunidad en la que políticamente y por la vía legal no se puede hacer nada, porque hubo quienes solaparon y ayudaron para desaparecer las evidencias, una factura que a final de cuentas le sigue costando a los guasavenses.

Sin convocatoria. Si no hay clases presenciales, tampoco elección, dijo el profe Fernando Sandoval cuando se le preguntó si se realizará el proceso de cambio de dirigencia que estaba programando para marzo del 2020, y que debido a la pandemia se suspendió, y hasta el momento el SNTE 53 no ha lanzado de nuevo la convocatoria. El profe asegura que por lo pronto, y aunque ya terminó su periodo, él sigue trabajando y haciendo las cosas en bien de los maestros que representa, pero está consciente de la situación que prevalece por el COVID-19, pero que no se imagina un proceso de elección virtual.