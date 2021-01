Tercer Piso

Apoyo. El Gobierno estatal está consciente de la difícil situación por la que están pasado muchos propietarios de las mipymes, por lo que les están dando la oportunidad de negociar para que se pongan al corriente. Morayma Yaseen Campomanes, subsecretaria de Planeación Económica del estado, reconoció que en meses pasados no pudieron con tanta demanda de solicitantes de este crédito porque la misma se elevó demasiado debido a que había quienes solicitaban para pagar la nómina y otros adeudos. La funcionaria tiene la confianza de que la situación económica mejorará en el estado y que los deudores que tienen retrasos se pondrán al corriente. Yaseen Campomanes es reconocida por la capacidad de diálogo que tiene con quienes requieren alguien de su área. El número de morosidad de Red Fosin pasó de 6 a 14 por ciento por la pandemia.

Percepción. Con razón o sin razón, no pocos priistas de Ahome consideran que el senador Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la gubernatura, tiene o va a tener el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del exgobernador Jesús Aguilar Padilla. Por eso, se habla de que algunos aspirantes a las candidaturas priistas a las diputaciones federales, locales y alcaldías primero van a esperar la definición del candidato a gobernador para saber si le entran o no. Según eso pasó con los aspirantes a las diputaciones federales que presionaron para que los registros se pospusieran, ya que, dependiendo de quien sea, se va a saber si es para perder o para ganar. Y eso mismo pasa con los que quieren las diputaciones locales y alcaldías, cuya convocatoria también se pospuso. Es decir, no quieren ir al “matadero” si solo le van a poner enfrente a Rocha Moya a uno que nomás no. Hay formas de operar a favor del candidato morenista. Los priistas ya se la olieron.

O les cumplen, o les cumplen. Las mujeres priistas empezaron a organizarse para exigir el cumplimiento de las leyes electorales en materia de equidad de género. En Escuinapa, las militantes formaron un bloque político y estructuraron una lista de 17 mujeres listas para asumir las postulaciones a cargos de elección popular. Refieren que en la entidad de los 18 municipios, al menos la mitad deben ser candidaturas para mujeres y la intención es vigilar que así sea.

Lo promueven. La corriente crítica priista en Guasave anda promocionando en redes sociales al actual dirigente del tricolor en el municipio, Víctor Espinoza Bojórquez, para que no lo vayan a dejar fuera a la hora de la repartición de candidaturas en la alianza Va por México, que formaron PRI, PAN y PRD; pero, a como se visualiza el panorama, podría quedar al margen de la jugada. Eleno Flores Gámez ya está prácticamente amarrado para ser con quien se jueguen la diputación federal en el Distrito 04, mientras que la intención de que el doctor Jesús López Rodríguez vaya por la alcaldía es un secreto a voces. La expresidenta municipal Diana Armenta y el actual director de Vialidad y Transporte en el estado, Feliciano Valle Sandoval, serían los elegidos para buscar las diputaciones locales; así que, algo habría que buscar para Víctor Espinoza, para no herir susceptibilidades entre sus simpatizantes.

Sin desenredar el embrollo. En donde aún las cosas no quedan claras ni definidas es sobre los priistas que Sergio Torres aseguró que formaban parte del grupo de ayuda a su candidatura a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano. En la región, Paciano Mojardín Heráldez desde hace tiempo mantiene un distanciamiento político con el PRI, que ni les extrañó, menos cuando el rechazo de la figura política de Paciano prevalece entre los cacahuateros; pero en donde dicen que sí les extrañó fue en la decisión de Leobardo López Montoya, actual director de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado y expresidente del CM del PRI, debido a que siempre se ha mantenido en el servicio público, sin embargo, hasta ahora no ha definido su postura ni hacia dónde se va a mover.