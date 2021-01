No hubo externos. Al cerrarse el proceso de registro para candidatos externos del Partido Revolucionario Institucional a las 00:00 horas de ayer lunes, y sin ningún interesado de por medio, se descartan varios aspirantes considerados como simpatizantes de este instituto político a la gubernatura del estado. Uno de ellos, Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura. Con esto Jesús Valdés Palazuelos pareciera que tiene en la bolsa la precandidatura a dicho puesto de elección popular, mientras que el relevo más visible para la dirigencia del tricolor sería Ricardo Madrid Pérez, actual secretario de Desarrollo Social. Aunque también el senador Mario Zamora tiene «su corazoncito». Otro militante que también la quiere es el mazatleco Javier Lizárraga, que anda muy activo como secretario de Educación por todo el estado. Lo cierto es que en política nada está escrito; ya veremos qué ocurre con los priistas, pero sea quien sea el precandidato no tendrá una tarea para nada fácil.

¿Justificado? El fin de semana fue de nuevas polémicas para el alcalde morenista Emmett Soto Grave. Y es que a través de diferentes medios se levantaron las voces para criticarlo por ser uno de los primeros en acceder a la vacuna contra el COVID-19, cuando la prioridad expresa del Gobierno federal es la vacunación del personal médico que ocupa el frente en la batalla contra la pandemia. El director del Hospital General de Escuinapa, Wilfrido Alonso Delgado Pardo, justificó la inmunización del alcalde. Explicó que Soto Grave es médico de profesión y su presencia en las salas de emergencia es continua, pues fue él quien capacitó al personal del nosocomio en el uso de los respiradores con los que se atiende a los pacientes contagiados por el COVID-19.

Acelere. Dicen que la exsecretaria general de la Universidad Autónoma Indígena de México, Míriam Fabiola Guerrero, se aceleró. Con desatino, ya empezó a moverse para ser la próxima rectora en lugar de María Guadalupe Ibarra Ceceña, que en marzo termina su gestión. Sin embargo, Guerrero ya dio pasos en falso. Por ejemplo, ya trae un activismo cuando ni tan siquiera se ha formado la Comisión de Elecciones mucho menos se ha expedido la convocatoria. Incluso, ya trae operadores como Anselmo Valenzuela para la «grilla», lo que ha provocado malestar en algunos consejeros universitarios que junto con Ibarra Ceceña acaban de aprobar el Estatuto Orgánico de la institución para precisamente evitar los trastornos de la vida interna de la universidad, incluida la sucesión rectoral, como parece es la intención de Guerrero.

Mensaje contundente. Vaya que a veces el destino hace bromas pesadas, pero a la vez divertidas, y es que ayer por la mañana, cuando el diputado federal Casimiro Zamora se reunió con la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, en un conocido restaurante, arremetió contra el legislador local, Eleno Flores Gámez, recalcando que ‘no se ilusionara’ para participar en los próximos comicios electorales arropado por Morena, pues cuando tuvo su oportunidad de defender la ideología de la 4T, lo único que hizo fue aprobarle todo al PRI. En la declaración se le vio, al menos durante un momento, verdaderamente alterado, defendiendo que dentro del partido no quieren oportunistas y que hay gente capacitada en Morena, entre los que se cuenta él mismo. Tiempo después, por la puerta del lugar ingresó Flores Gámez, quien, saludando a su estilo muy particular, se acercó a la mesa en la que compartían el desayuno la presidenta municipal y el diputado federal y como si minutos antes no se hubiera dicho nada, chocaron sus puños y hasta sonrieron uno con el otro. En fin, políticos.

Cuadrando cuentas. Pues ya que no se hizo la fiesta del Carnaval Guamúchil, el recurso que estaba destinado para esta popular tradición y que debido a la pandemia del COVID-19 se acordó suspenderla, será destinado para hacer el ajuste salarial del incremento del 6 %, así como el adicional del 1 % que se autorizó en el contrato colectivo de trabajo a los empleados sindicalizados. El millón de pesos más el recurso que se ahorró con el despido de los 12 empleados que se hizo en la última quincena de 2020 se van a sumar para pagar los salarios. Situación que pone en posición muy apretada la agenda presupuestal de pago de nómina, lo que llevaría a tener que pensar en bajar la nómina que está muy abultada y hace que se complique la situación financiera al municipio de Salvador Alvarado.