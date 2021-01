Segundo golpe. Sergio Torres Félix agarró «pleito casado» con Jesús Valdés Palazuelos. En lo que se considera el segundo golpe mediático del primero contra el segundo, el abanderado de Movimiento Ciudadano por la gubernatura del estado arremetió en contra del presidente del PRI estatal al acusarlo, de nuevo, de actos de corrupción. Pero, además, lo señaló de tener propiedades en el extranjero, específicamente en Miami, Estados Unidos, con un valor, según él, de 3 millones de pesos. EL DEBATE ingresó a la página de un valuador gubernamental de bienes raíces, que Torres Félix mostró como prueba a los medios de comunicación. El sitio web tiene varias opciones de búsqueda. Una de ellas por la dirección, que arrojó un departamento de no más de 80 metros cuadrados, en un complejo de cuatro pisos para empleados jubilados adquirido en 2003. En ese tiempo, Jesús Valdés tenía 25 años y estaba, según su currículum, por iniciar a trabajar en el Ayuntamiento de Culiacán como director del Instituto de Atención a la Juventud. La otra forma de búsqueda en dicho portal es por nombre, que mostró a 26 personas que se llaman Jesus Valdes (así, sin tildes), pero sin datos concretos que corroboren que se trate del dirigente del tricolor en Sinaloa.

Mala señal. Desde que el senador Rubén Rocha Moya quedó como precandidato de Morena a la gubernatura, ha mandado «muy malas» señales a los ahomenses. Primero porque en el acto de inicio de su precampaña vieron en el presídium al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, rechazado por los ahomenses y con sentencia firme por violencia política en razón de género. Ayer vino por primera vez al municipio para formar el Comité de Defensa de la 4T con un discurso muy diferente de la realidad que viven los productores. Rocha Moya asegura que se apoya a la agricultura comercial, lo que no ven los hombres del campo. Incluso, “chifletea” al gobierno del estado por manejar un doble discurso en el tema.

Pongan atención. La destitución del director del Hospital General de Escuinapa, Wilfrido Delgado Pardo, luego de trascender la vacunación del alcalde, el morenista Emmett Soto Grave, fue un contundente mensaje para el resto de los funcionarios de la Secretaría de Salud sobre la estricta vigilancia que aplica al proceso de inmunización contra el COVID-19. Apenas se dio a conocer el hecho, Andrés Sidhartha Hindú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, arribó a las instalaciones del Hospital General y ejecutó el cambio de mandos en dicho nosocomio. Todavía ayer, el munícipe defendía su derecho prioritario a la vacuna. Refiere que es, ante todo, un médico y su presencia en las salas de emergencia es continua, por ello está en la lista de vacunación prioritaria. Sostiene que se ha intentado desvirtuar y politizar la información sobre el caso.

Buenas nuevas. Donde hubo buenas noticias fue en la Jumapag en Guasave, al trascender que existe la posibilidad de que le den un bono económico de productividad a los trabajadores sindicalizados, aparte de los beneficios y privilegios que ya tienen. Es una medida que, de ejecutarse a la brevedad, para esos empleados será un logro. Pero ojalá eso también se refleje en beneficios para el ciudadano, porque con ese estímulo quizá se motiven a trabajar aquellos que, por lo regular, solo les gusta hacer bola en las brigadas nomás porque son del sindicato, y que entre ellos están bien ubicados los que hacen como que trabajan. Aquí la cuestión será saber quién medirá esa productividad y bajo qué reglas se harán acreedores al premio, así como de cuánto sería; pero con la crisis que desde hace tiempo se vive en esa paramunicipal, quién sabe de dónde saldrá el recurso para cubrir ese pago.

A escoger. Expertos en la materia afirman que en el proceso electoral que se avecina, el panorama político no será de partidos, sino de perfiles de candidatos; donde la ciudadanía, a su juicio, escogerá su mejor opción. En Mocorito, independientemente del color, ya hay una gran baraja de aspirantes;tal es el caso de Óscar Camacho Rodríguez, Alfonso «Güerito» Acedo, Alfredo López Castro, Valerio Cervantes Gastélum, Jaime Enrique Angulo López, Francisco González, entre otros que se rumoran. Pero no sólo los hombres están esperando con ansias la designación, sino que también algunas mujeres, que son buenos cuadros; están al acecho dadas las condiciones por la equidad de género que se tiene que cumplir. Son muchos los aspirantes a la alcaldía del municipio serrano, pero todos los personajes deberán de ser valorados de acuerdo a la capacidad, experiencia y honradez para desempeñar el cargo y no tomar en cuenta de qué partido provienen.