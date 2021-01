Gitanos. Las acusaciones que desde el pasado martes 12 de enero hiciera el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres Félix, contra Jesús Valdés Palazuelos, dirigente del PRI en Sinaloa, y que aderezara con la aseveración de que este último es dueño de un departamento en Miami-Dade, Estados Unidos, siguen dando de qué hablar. Ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien se refirió a ambos, Torres y Valdés, como gitanos que se leen las cartas entre sí. Y agregó que este pleito es parte de la corrupción en el Ayuntamiento de Culiacán, misma que evidencia que los mecanismos anticorrupción estatales no sirven para nada. Y mientras esto sucede en Sinaloa, en el mismísimo lugar donde presuntamente se encuentra la propiedad del líder priista, una persona desconocida, a través de un video por redes sociales, daba información que echaría abajo la versión de Sergio Torres.

Coqueteo. Todo hace indicar que el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros entró al redil del precandidato de Morena a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Y es que cuando menos «los trebolistas» se le fueron a los brazos de Rocha Moya en su primera visita que este hizo a Ahome, reducto de Vargas Landeros, que se quedó en el camino por la candidatura morenista. No fue un encuentro con ese grupo, sino que los integrantes del mismo, por consigna o no, pero más seguro lo primero, se desvivieron en apoyo al senador en las redes sociales cuando subieron el evento en el que se conformó el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Fue muy notorio, porque los seguidores de Vargas Landeros, tras hacer el comentario, dejaban su sello:la figura del trébol. Claro, con toda la intención. Por eso algunos juran y perjuran que el exsecretario general de Gobierno ya pactó, aunque otros tienen sus reservas. Pero si no, está preparando el terreno para hacerlo.

Da el consejo, y... El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, hizo un llamado ayer a los funcionarios municipales que aspiran a una postulación a que pidan licencia para separarse de su cargo en el periodo que van por las candidaturas. La exhortación del munícipe sería plausible, sino fuera porque él puso oídos sordos cuando líderes de sectores y otros partidos le hicieron la misma recomendación. Hay que recordar que recorrió el estado en busca de apoyos para ser candidato de Morena a la gubernatura del estado. Benítez Torres buscó todo tipo de justificación laboral, como que promocionaba turísticamente al puerto. Ahora su discurso es completamente diferente.

Protestas politizadas. Que los únicos productores que se quejan son los priistas y panistas, aseguró el senador Rubén Rocha Moya, quien ahora aspira a la gubernatura del estado por el partido de Morena;y es que asegura que nunca se les ha tratado tan bien a los agricultores, garantizando pagos que se cumplen a tiempo. Como muestra, dijo que ya no se ve a los campesinos tomando las casetas como exigencia al Gobierno federal, y señala que esas «quejas» que tanto hacen son cuestiones meramente políticas, porque a esos líderes de antaño ya se les acabaron los privilegios y las formas de cómo poder «agarrar» dinero de aquí y de allá. Destaca que el tema agrícola por supuesto que está dentro de su agenda en caso de ser electo gobernador del estado en los próximos comicios, y aunque asegura que el problema en gran parte se ha resuelto, le entrará con más fuerza no solo en pro de ese sector, sino de todos los demás también.

Alerta. En materia política, se prenden los focos rojos en Angostura, sobre todo en el PRI, porque una de sus mejores cartas de apoyo, Héctor «Güerito» Burgos, está respaldando el proyecto de los aspirantes del PRD. Muestra de ello es que estuvo presente en el destape de José Manuel «Chenel» Valenzuela, quien delante de los medios de comunicación dijo que contaba con un padrino de lujo y donde él está en garantía de triunfo. Muy junto a ellos también resaltó el síndico procurador del Ayuntamiento de Angostura, Arturo Ávila Atondo, quien aspira a la alcaldía y podría ser el abanderado del Sol Azteca en el municipio costero, ya que al parecer el tricolor le está cerrando la puerta, pues se está inclinando a la reelección de Aglaeé Montoya Martínez, quien al parecer en esta ocasión no contará con el respaldo del Güerito Burgos, quien, por cierto, la llevó a la victoria en el proceso anterior.