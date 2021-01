Denuncia. La denuncia que hiciera la semana pasada Sergio Torres Félix contra Jesús Valdés Palazuelos, la formalizó ayer ante la Fiscalía General de la República por dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones. Torres Félix, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura del estado, ha sido muy insistente las últimas semanas en «recoger» denuncias «ciudadanas», como esa de la presunta compra a precios exorbitantes de un software cuando Valdés Palazuelos era alcalde de Culiacán. O esta otra de la supuesta adquisición de un departamento en Miami-Dade, Estados Unidos, que, por cierto, no ha podido acreditársele formalmente y quizá, por eso, el precandidato de MC ya no ha tocado el tema, que bien pudiera revertírsele.

Alboroto. Por el paisanaje o por lo que sea, más sus seguidores orgánicos, muchos ahomenses le apuestan a que se confirme la versión de que el senador Mario Zamora Gastélum es el «bueno» para la candidatura del PRI a la gubernatura, pero a la vez del PAN y PRD. Esto empezó a socializarse antenoche, y ayer fue con más insistencia de que la decisión está tomada en ese sentido. Cuentan que Zamora Gastélum supo moverse con antelación, ya que hizo un trabajo de acercamiento con los líderes nacionales de los partidos que forman esta alianza, con actores de peso de estos partidos, además de rebotón, dicen, le está beneficiando el ruido que Sergio Torres, precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, le está haciendo a Jesús Valdés, otro de los aspirantes priistas. Sin embargo, en definitiva, hoy se sabrá porque es el día del registro;y en esto, hasta que no caiga el último out.

Ayuda. En el Congreso del Estado, el regidor Édgar González Zataráin empuja una propuesta financiera para el rescate de las juntas de agua potable. De las 18 administraciones de agua potable y alcantarillado en la entidad, 15 se encuentran en crisis económica y otras en franca bancarrota. La idea es que el Gobierno del Estado disponga de recursos para sanear las finanzas de las juntas e iniciar un plan para la eficiente operatividad. El tema es de especial interés para el Gobierno de Escuinapa, pues la CFE mantiene un litigio para el pago de casi 8 millones de pesos, y para ello no ha dudado en cortar el suministro de energía al acueducto, lo que se traduce en un desabasto generalizado de agua en el municipio. Así de difíciles están las cosas.

Obra incompleta. Los comerciantes de Guasave insisten en resaltar que la obra del puente elevado sobre el río Sinaloa resultó un verdadero chasco, al considerar que no hubo una planeación acertada del proyecto, sino al contrario, que está mal hecho desde su estructuración, aunado a que no es funcional, por lo que sospechan que esa obra se realizó más por cuestiones políticas que por beneficio de la ciudadanía. No entienden la inversión de más de 100 millones de pesos que se aplicó ahí si no va a cubrir las necesidades de quienes a diario transitan por la zona, ya que bicicletas, motocicletas y unidades pesadas se verán limitadas para desplazarse por dicho puente. Cada vez queda más claro que muchas obras no se hacen pensando en el beneficio de la población, pues aparte de que el proyecto está desfasado y se llevó más recursos de los que en un principio se le iban a invertir, ahora resulta que el servicio que dará es con limitaciones.

Se equivocó de movimiento. En una rueda de prensa que ofrecieron algunos integrantes del partido Morena con el afán de dar a conocer sus aspiraciones políticas para este proceso electoral, estuvo presente la regidora de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt Reyes, quien declaró que está dispuesta a representar a su pueblo si es que los ciudadanos y el partido se lo permiten y, de no ser así, asegura que se pone a la orden de quien resulte ser el bueno de los morenistas, pero la edil cometió un ligero error, y cuando se dio cuenta de él casi se le cae la cara de vergüenza, y es que al querer decir que ella estaba a favor del movimiento morenista dijo estar a favor del Movimiento Ciudadano. ¡Vaya equivocación de la funcionaria!, y es que sólo ella sabe en qué estaba pensando cuando se le escaparon de su boca estas palabras.