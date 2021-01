Suelta a uno... Sergio Torres Félix enfiló ahora sus baterías hacia el gobernador Quirino Ordaz Coppel y hacia Mario Zamora Gastélum, luego de «dejar en paz» a Jesús Valdés Palazuelos con el tema de la demanda por la presunta compra de un software a sobreprecio y de que los señalamientos hacia el dirigente de PRI sobre la compra de un departamento en el condado de Miami-Dade, Florida, al parecer no prosperaran. Fiel a su estilo, el abanderado de Movimiento Ciudadano como precandidato a la gubernatura, señaló que su antiguo jefe político fue «chamaqueado» por Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor, al imponerle a Zamora Gastélum como precandidato al Gobierno de Sinaloa, a quien consideró como un junior de la política. Pero tampoco reparó en señalar al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, de quien, dijo, solo le rendirá cuentas al presidente Andrés Manuel López Obrador y que su partido pagará la factura por haber decepcionado a la gente.

Denuncias. En Mazatlán, trabajos periodísticos han documentado supuestas irregularidades en el manejo administrativo del Instituto Municipal del Deporte (Imdem), como la contratación de clínicas privadas para la creación de páginas oficiales de información, el pago por sitios de internet que no son utilizados desde su creación y la asignación sospechosa de obras. A ello se le sumaron ayer la venta de productos donados a la dependencia para el apoyo de los sectores vulnerables y la compra de otros productos a sobreprecios, denunciado por el exencargado del departamento de Comunicación Alfredo Molina Ramos. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que el tema, ya público desde diciembre del 2020, sería investigado y, de ser necesario, se expulsará al director del Imdem, Humberto Álvarez Osuna. «Yo no soy tapadera de nadie», dijo entonces. Pero los meses pasan, y el tema no es aclarado en absoluto por la Administración municipal.

El interés. La ratificación para un periodo más de Melchor Angulo Castro como director general del Conalep en Sinaloa generó diversos comentarios entre los ahomenses, los más encaminados a que es el reconocimiento del gobernador Quirino Ordaz Coppel a los resultados que ha dado y que ha colocado a la institución y a Sinaloa como referente, no solo nacional, sino internacional. Uno de los logros ya conocidos es la carrera de pilotaje de drones. Sin embargo, a algunos ya les entró la duda si con eso Angulo Castro se queda hasta terminar el sexenio o en una «pestañada» da un paso adelante para concretar su interés por la alcaldía de Ahome, como lo confesó en diciembre pasado. Hay versiones que señalan que el interés por dirigir el municipio que lo adoptó va a estar siempre, pero falta que el director general del Conalep clarifique bien a bien su decisión final frente a la cercanía de las decisiones de las candidaturas.

Desbandada azul. Tras la renuncia de varios panistas a su partido, al no estar de acuerdo con la alianza que hicieron con PRI y PRD para contender en las elecciones de este año, Juan Luis de Anda Mata, exdiputado federal en el distrito 04, fue uno de los que decidió dejar de ser militante y, de paso, se llevó con él a otra decena de guasavenses que pertenecían al blanquiazul. El otrora candidato a la alcaldía de Guasave ya anda de lleno trabajando a favor de Morena, respaldando el proyecto de Rubén Rocha Moya como precandidato a la gubernatura de Sinaloa, y aunque asegura que con los panistas del municipio que se fueron con él también se les unen muchas personas más, habrá que ver qué tanto le aportan al senador en su deseo de gobernar el estado, pues de todos es bien sabido que los panistas en Guasave ya no pintaban mucho desde hace rato.

Son temas políticos. Quirino Ordaz se salió rápidamente por la tangente al ser cuestionado sobre las declaraciones del precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, que indicó que el gobernador había sido «chamaqueado» por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con la designación de Mario Zamora como precandidato a la gubernatura de Sinaloa por el tricolor. Al abordar el tema durante su visita a Angostura, el mandatario estatal aseguró que él no se mete en eso, pues son temas políticos, y en un abrir y cerrar de ojos cambió la conversación drásticamente, enfocándola en el tema de las vacunas.