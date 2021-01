Ajetreo. Ayer fue un día de mucho ajetreo en la vida social y política de Sinaloa y, enfáticamente, en la capital del estado. Por un lado, en el Congreso se vivió una jornada intensa desde muchas horas antes que protagonizaron grupos de animalistas que se oponían a una ley que, acusaron, propiciaba el exterminio animal. Finalmente, dicha legislación pasó con modificaciones acordes a lo que los activistas habían planteado. Por otro lado, en el Partido Revolucionario Institucional se registraron los aspirantes que buscan ser candidatos a diputaciones locales y, de manera paralela, quienes desean contender por la alcaldía de Culiacán (cuyo registro será hoy viernes), aplicaron el obligado examen ahí mismo en la sede del PRI. Para este último cargo no fue sorpresa ver a Rosa Elena Millán y a la misma Paola Gárate que, por cierto, también le está «tirando» a una diputación local e, ipso facto, se registró ayer mismo. Por los rumbos del PRD también hizo aire con la visita del delegado estatal Marco Aurelio Vázquez, que llegó a Sinaloa, dijo, para acercarse a todos los militantes. De pasadita, criticó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por el ya famoso Mural de la Cuarta Transformación, que incluye a Andrés Manuel López Obrador.

Otro más. El alcalde de Elota, Giovani Escobar Manjarrez, se convirtió ayer en parte de las estadísticas del COVID-19. El munícipe dio positivo a la prueba para la detección de esa enfermedad. Lo anterior prendió la alerta en el Ayuntamiento, y los integrantes de su equipo más cercano de trabajo recibieron la orden de confinarse n sus hogares y aplicarse el examen de detección. Escobar Manjarrez recibió la confirmación de la enfermedad el miércoles. Ayer por la tarde aún se hacía estudios de diagnóstico. No es el primer alcalde del sur de Sinaloa que resulta infectado por el virus del COVID-19. El presidente de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, y el primer edil de Concordia, el priista Felipe Garzón, se han repuesto a la enfermedad, que sigue cobrando vidas en el mundo.

Lo que caiga. No es nueva la versión, pero ayer los del grupo del Trébol le dieron rienda suelta a que su líder Gerardo Vargas Landeros va por la candidatura de Morena a la alcaldía de ¡Culiacán! Se dice que la negociación la lleva a cabo directamente con el Comité Ejecutivo Nacional, a cuyo presidente, Mario Delgado, llamó traidor cuando reveló a Rubén Rocha Moya como el «bendecido» para la candidatura a la gubernatura a la que aspiraba. Por eso, no les queda decir que el exsecretario general de Gobierno se disciplinó tras la nominación. Pataleó, pero luego se replegó. La negociación que hace directamente en México, no con Rocha Moya, está medio rara. Se suponía que le interesaba Ahome, pero dicen que decidió por la capital sinaloense. Sus razones tendrá.

Cumple su palabra. La alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, despejó ayer dudas sobre su posible reelección en el cargo al señalar que propuso a la dirigencia nacional de Morena a seis aspirantes para que de ahí salga el candidato a la presidencia municipal. Flora Miranda, Felícitas Pompa, Sylvia Myriam Chávez, Martín Ahumada, Casimiro Zamora y Gerardo Peñuelas son quienes componen la relación de propuestas, aunque se dice con fuerza que ya está todo armado y esa candidatura le será entregada a una mujer. A pesar de la insistencia de la dirigencia nacional para que Aurelia Leal buscara la reelección, esta no quiso;inclusive, el propio precandidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se lo solicitó, pero ella se mantuvo firme en su postura de no contender en las próximas elecciones.

La exhortación. Ante el reciente anuncio del reforzamiento de las medidas de prevención y protocolos sanitarios en el municipio de Angostura para prevenir un incremento de contagios por COVID-19, que incluyó la suspensión de eventos masivos y cualquier actividad que genere aglomeraciones, se le exhortó a la presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, cuidar el mensaje que se está enviando a la población y mantener congruencia con los hechos, porque justamente cuando se anunciaron las medidas a poner en marcha, resulta que al día siguiente se llevó a cabo el banderazo de arranque de la obra de pavimentación en la comunidad El Ranchito, donde se registró la afluencia de decenas de personas. La exhortación fue expuesta por el regidor José Luis Beltrán Astorga durante la pasada sesión de cabildo, invitando a la primera edil a no incurrir en este tipo de acciones, porque por un lado dice una cosa y, por otro, se hace otra, señaló.