Tercer Piso

Más vale tarde que nunca. Pese a que muchos políticos tienen meses reuniéndose con ciudadanos bajo cualquier pretexto, con el fin de buscar votos, hasta ayer en la noche el secretario de Salud, Efrén Encinas, llamó a tener cuidado para prevenir contagios. El llamado llegó justo cuando hay veda electoral. Son muchos temas los que la Secretaría de Salud debe ver, algunos de ellos los funerales que se realizan con mucha gente; también el de los bancos, en donde no se guarda la sana distancia y no se tiene gel en cajeros, o el de muchas dependencias públicas en donde no se toman las medidas preventivas que le exigen al sector privado. Y, a partir de ayer, en Mazatlán se puso en marcha la Serie del Caribe, evento que hará converger en el estadio de beisbol a miles de aficionados, no solo de México, sino del resto de países participantes.

La resta. El gusto que le dio a los ahomenses por la nominación priista a la gubernatura de Mario Zamora Gastélum se fue al pozo en un parpadeo. Y lo peor es que a nadie responsabilizan más que a este tras la percepción fundada que existe de que metió las manos para desbaratar los acuerdos que había pactado el gobernador Quirino Ordaz Coppel de las candidaturas a las alcaldías, entre ellas la de Ahome. En cuanto más los priistas y no priistas analizan el «desgarriate» que hizo Zamora Gastélum al lograr quitar y poner candidatos de último momento zafan de esa responsabilidad a Ordaz Coppel, que tenía todo ya planchado con los grupos de poder en cada demarcación sinaloense. Esto porque Zamora volvió a andar el camino con el que le ganó a Ordaz Coppel la nominación, pero eso era superable. Sin embargo, con lo que hizo muchos dan por hecho que Ordaz Coppel lo mínimo que hará es mantenerse al margen. Y si algún pretexto quería, al igual que los grupos de poder, para irse a apoyar al virtual candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, pues ya Zamora Gastélum se los dio.

Va de nuez. En Mazatlán, el PRI logró imponer la misma fórmula política de la contienda política del 2018 para las precandidaturas por la coalición Va por México: Fernando Pucheta para la presidencia municipal, Elsy López para el diputación local por el distrito 22 y Maribel Chollet por el distrito 23. Es la misma fórmula que en la anterior contienda electoral fue arrasada por el tsunami provocado por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el ahora presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Las dos suspirantes formaron parte también de la legislatura histórica, la primera integrada con equidad de género, y que terminó en medio de polémicas por cerrar el Congreso a los ciudadanos, sesionar en lo oscurito y aplazar proyectos para legislar y luego desmarcarse de temas sensibles, como los matrimonios igualitarios.

Anuncia registro. Luego de que el sábado saliera la convocatoria de Morena con las fechas para el registro de precandidatos en Sinaloa a las alcaldías, el diputado federal Casimiro Zamora Valdez fue el primero en levantar la mano para anunciar que el próximo 5 de febrero habrá de registrarse para buscar ser el candidato de esa fracción política a la presidencia municipal de Guasave. El político del ejido Carboneras abandera sus aspiraciones asegurando que él es el único morenista de verdad entre el grupo de cuadros que anda queriendo ganar esa candidatura, por lo que se siente con mucha confianza de que el partido y sus seguidores respalden su proyecto. Ya veremos.

De candidaturas y declinaciones. Finalmente se definieron las candidaturas a la presidencia municipal del PRI, proceso que en los municipios de la región del Évora se dio en medio de declinaciones y documentación pendiente de entregar, resultando los candidatos oficiales Aglaeé Montoya en Angostura, Liliana Cárdenas en Salvador Alvarado, y Óscar Camacho en Mocorito. Pero estas definiciones, como ya se indica, llegaron luego de declinaciones, como fue el caso de la diputada Magaly Inzunza y Leobardo López en Salvador Alvarado, así como la situación de la documentación incompleta que se mencionara este sábado en el caso de algunos aspirantes en Mocorito y Angostura. Ahora, el proceso electoral comienza a tomar forma, y faltará ver quiénes resultan los elegidos por las demás fuerzas políticas.