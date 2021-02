Pasión. Sin lugar a dudas, el beisbol, conocido como el Rey de los Deportes, atrae y despierta pasión. Y en Sinaloa no es para menos, con un equipo en la Serie del Caribe, que ahora se desarrolla en Mazatlán. Ahí, y a pesar de los riesgos de contagio de COVID-19 que conlleva el hecho de congregarse en masa, se están dando cita funcionarios y personajes públicos y políticos que, con algún pretexto, confluyen en la Perla del Pacífico. Desde el pasado fin de semana, algunos precandidatos cerraron sus precampañas allá; mientras dirigentes de partidos políticos se dieron su escapada también en días recientes. Fue el caso de Jesús Valdés Palazuelos, a quien, desde el sábado pasado, este rotativo lo buscó vía telefónica para abordar temas diversos, y simplemente no dio señales de vida (participaba en reuniones, excusó su equipo de comunicación), hasta ayer. Luego se supo que su ausencia en Culiacán era porque estaba disfrutando de la fiesta beisbolera. Lo hizo también el gobernador, que fue captado platicando en el estadio Teodoro Mariscal con su antecesor, Mario López Valdez. Y ayer por la mañana, el mandatario subió una foto a sus redes sociales en las que se aprecia trotando por el malecón de Mazatlán, poco antes de dar el banderazo de inicio de la ciclovía Sábalo-Cerritos.

Que no cierran. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha puesto un alto a las versiones trascendidas en Mazatlán, en el sentido de que apenas pase la Serie del Caribe, habrá un nuevo paro para frenar el repunte de casos activos de COVID-19. El mandatario sostuvo que no hay ninguna intención en ese sentido, pues afectaría más la economía del estado. Lo cierto es que prevalece el temor fundado de que la afluencia masiva de aficionados al beisbol pueda generar un aumento de contagios. El director de la clínica del IMSS en Mazatlán, Ramón Moreno, reveló que en algunas reuniones el sector salubridad recomendó cancelar la fiesta deportiva en la que participan cinco países, pero no hicieron caso a sus argumentos.

Estrategia. Sin nada que perder, Sergio Torres Félix, aspirante a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, pretende ganar votos en Ahome atacando al contrario. Por eso, se habla de que pronto volverá al municipio para denunciar las «corruptelas» del Gobierno municipal del alcalde Guillermo «Billy» Chapman. Con esto, pretende golpear a Morena y al Partido del Trabajo, partidos que postularon a Chapman. Esto no es novedad. Evidentemente, con intención política, Torres Félix podría refrescar los casos, y hasta con nuevos elementos; incluso documentados, como lo expuso el candidato del MC. Por lo visto, la estrategia que Torres Félix delineó en precampaña la extendió en la veda electoral. Se señala que, en el caso Ahome, también podría poner en marcha la fórmula que le aplicó al exalcalde de Culiacán Jesús Valdés; es decir, irse a los tribunales.

Atención inmediata. El municipio de Guasave ya adquirió la primera ambulancia seminueva que estará a disposición de las personas que necesiten algún traslado, sobre todo aquellas que no tienen para costear el pago que se pide en Cruz Roja para dar ese servicio. En breve se comprará una ambulancia más para que haya dos al servicio de los guasavenses; mientras también existe la intención de apoyar a Juan José Ríos y Ruiz Cortines con una para cada uno, para que sean cuatro las adquiridas en total, aunque aún se están viendo números. La idea de la alcaldesa Aurelia Leal es que el tema monetario no sea impedimento para salvar la vida de un ser humano, pues la mayoría no tiene para pagar un servicio de ese tipo, pero con esas ambulancias se buscará atacar ese problema.

De reacción tardía. El llamado Señor Carnaval en Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, dio a conocer un poco tarde su intención de buscar ser presidente municipal, primero porque los registros internos están concluyendo; segunda, porque los tiempos de precampaña ya cerraron, y él todavía aún no amarra con ningún partido político, y hasta ahora nunca ha aclarado ni siquiera si presentó intención para buscar una candidatura independiente. Por lo que se lanzó como la mejor propuesta a los partidos políticos, como si en las puertas de los partidos no hubiera una larga lista de aspirantes. Porque el organizador de las fiestas del Carnaval Guamúchil por varios años hasta ahora tiene solo una buena intención y el conocimiento de su gente y de su pueblo, pero de ahí no ha concretado nada con nadie.