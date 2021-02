Consolación. La lista que empezó a circular la noche del miércoles de las candidaturas plurinominales por parte del Partido Revolucionario Institucional levantó ámpula al interior de este instituto político, y, en el caso de Sinaloa, el hecho de que el nombre de Jesús Valdés Palazuelos apareciera ahí, en la octava circunscripción, generó diversos comentarios. Y mientras que el propio dirigente priista no ha manifestado su aceptación o rechazo, ya hay voces que dicen que se trata de un premio de consolación por no haber logrado la precandidatura a la gubernatura del estado y que la posición en la que se le coloca es injusta. Otras sugieren que, por eso, no debería admitirla. Lo que sí, es que la frustración y el desánimo que se palpa entre los integrantes de la actual dirigencia del PRI y de los grupos cercanos a Jesús Valdés pudieran poner en riesgo la campaña del candidato a gobernador.

Desdibujado. Por su ambición política, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, deteriora su liderazgo y daña la imagen del Partido Revolucionario Institucional. No se cansa de tomar decisiones en ese sentido en pleno proceso electoral. En principio, más allá de su burbuja de aduladores naturales y otros por conveniencia, nadie vio bien el hecho de que, después de registrarse como precandidato a diputado federal, lo haya hecho para la alcaldía de Culiacán, desplazando a Rosa Elena Millán, a quien dicen dejó resentida, junto con otros más. Ahora se le suma que solicitó su reinstalación como diputado local, lo cual hizo ayer. Entre los productores de Ahome, entre ellos algunos de su propia organización, califican esto como una ambición desmedida. O sea, quiere cobrar el mes, porque en marzo va a tener que separarse de nuevo. ¡Y todavía unos lo pintan como el Mesías del campo! Ve nomás.

¿Encubrimiento? A las quejas por supuestos cobros que les hacen a los habitantes de la zona rural del sur de Sinaloa por acceder a programas como Bienpesca y otros planes de apoyo, el titular de Conapesca, Raúl Elenes Angulo, ha dado una respuesta a medias. El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar, pues todos los trámites para los programas son gratuitos. En el caso de Bienpesca, este año únicamente se otorgarán recursos a productores que ya están inscritos. Lo que no dijo fue si se hará una investigación a fondo del tema. Esto porque en los supuestos actos deshonestos estarían involucrados funcionarios de la misma Conapesca, quienes en complicidad con pseudogestores estarían cobrando cuotas de 250 pesos a grupos de hasta 500 personas, muchos de ellas mujeres, para dar acceso a los programas; además de que se les cita a reuniones en donde se maneja propaganda política a favor de aspirantes electorales de Morena. Debería haber una respuesta más seria y contundente por parte de Elenes Angulo, pues lo denunciado va en total contrasentido a los valores que tanto presume la 4T.

Reclamos falsos. Apenas al inicio de esta semana, el síndico de Juan José Ríos, Jaime Heredia Valdez, habló en tono amenazante contra dirigentes del PRI por el hecho de que no le tocó nada en la repartición de candidaturas, y hasta se reunió con la diputada local Flora Miranda supuestamente porque la seguiría a ella en su proyecto de ser alcaldesa de Guasave. Sin embargo, no cabe duda de que cae más pronto un hablador que un cojo. Esta misma semana, Jaime Heredia apareció en redes sociales a lado de la candidata del PRI por la diputación local en el distrito 4, Dulce Ruiz, así como con Felipe Camacho, quien aspira a contender por la diputación federal en el distrito 4, los tres muy sonrientes, así que todo indica que el citado síndico ya fue metido en cintura, y, lo peor del caso, quedándose con lo mismo que ya tenía: nada.

Duelo de damas. Quien ya presentó su registro para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Badiraguato es la actual directora de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, quien hasta el momento es la única en hacerlo en este municipio serrano, por lo que, de seguir así, se estaría presenciando un duelo de damas por la alcaldía badiraguatense, pues el domingo pasado el PRI entregó constancia como candidata a Guadalupe Iribe Gascón, diputada local. Como se ha visto en los últimos meses, Verónica Rochín no ha perdido el tiempo para estar en contacto con la gente en busca de posicionarse y que la tengan presente; pero, también desde su trinchera, Lupita Iribe tampoco bajó la guardia, y estuvo visitando constantemente los poblados de la serranía, por lo que de lograr la candidatura morenista Verónica Rochín, pudiera darse un duelo muy parejo.