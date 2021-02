Tercer Piso

Claridad. Urge en Sinaloa que sea brindada información precisa de cómo será la vacunación de los adultos mayores. Varias personas de la tercera edad se han asustado cuando les han hablado por teléfono y les piden la dirección para ir a vacunarlos unas horas después. ¿Será esto verdad? ¿Se tratará de alguna extorsión? ¿Y si dicen que no, y se quedan sin vacuna?, se preguntan muchos adultos. Ya es hora de que las autoridades informen con certeza lo de la vacunación, porque se puede prestar a extorsiones.

De todo. De los más de quince aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome no se hace uno para apuntalar al partido y al candidato de ese partido a la gubernatura, Rubén Rocha Moya. Esto porque en la lista hay oportunistas, diputados que han sido tapadera de las tropelías del alcalde Guillermo «Billy» Chapman, «chapulines», redentores y luchadores sociales falsos, dogmáticos, simuladores, títeres y líderes que «no llenan un vocho». Sin embargo, Milo Ibarra, Ramón López Félix, Angelina Valenzuela, Lucio Tarín, Héctor Morales, Iván Ayala Bobadilla, Cecilia Covarrubias, Juan Ramón Torres, Luis Puente, José Borunda, Juan Francisco Fierro, Paúl Velázquez, Juan Minerva Vázquez, Humberto «Zorrita» Soto, Antonio Menéndez y Rodrigo Sánchez creen que son aclamados por el pueblo. Soñar no cuesta nada.

Freno. Muy polémica terminó la semana pasada para el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, luego de que la organización internacional para la lucha por los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información le exigiera a través de un documento que cese su campaña de desprestigio en contra de los comunicadores y ponga un alto a la campaña de odio en contra de los medios de comunicación. Esto porque, en el espacio que el munícipe morenista paga en la radio, acusó a los reporteros de recibir pagos para criticar a su Administración. Lo malo es que han pasado los días sin que el munícipe, que dice representar los valores de la Cuarta Transformación, dé una declaración al respecto. No es la primera vez que Soto Grave es señalado de intolerancia. Ya en agosto del 2019 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa emitió una recomendación para que el alcalde moderara el trato intolerante que mostraba hacia los periodistas.

Funcionarios por candidaturas. Ayer se sumó otro funcionario del Ayuntamiento de Guasave a la larga lista que ya se registró para buscar ser candidato de Morena, ya sea por la alcaldía o por una diputación local o federal. El director del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, Jesús López Estrada, fue el último que apartó lugar al registrarse como precandidato a la diputación local en el octavo distrito, y ahí mismo ya se había anotado el jurídico de la comuna, Iván Villicaña. Las regidoras Manuel Rebeca Bañuelos y Eva Llanes van por la diputación federal en el distrito 4, y la también edil Martha Dagnino se apuntó para ser legisladora en el séptimo distrito. El síndico procurador Efraín Zavala es otro que ya hizo oficial su registro para aspirar a ser diputado por el séptimo; mientras Álvaro Carrillo, director de Participación Ciudadana, hará lo propio, pero por el octavo. Ya veremos si todos ellos se alinean a la petición de la alcaldesa de no usar recursos públicos para hacer proselitismo, pues es un hecho que más de alguno podría querer pasarse de vivo. Ya veremos.

Sin pena ni gloria. Las dos Administraciones que ha encabezado Jesús Guillermo Galindo Castro en el municipio de Mocorito no tienen buenas referencias de parte de los habitantes de una de las sindicaturas más importantes, como lo es Rosa Morada, pues en esta zona existen varias obras que no han sido terminadas, a pesar de ser prioritarias, como el sistema de drenaje y la carretera. Durante todos estos años el argumento ha sido que se trata de obras observadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), y por lo tanto no pueden meterse en ello. Según el Consejo Cívico, lo único que se ha conseguido es una techumbre, por lo que afirman que el Gobierno de Guillermo Galindo pasará sin pena ni gloria, al menos para esta sindicatura.