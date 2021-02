Responsabilidad de todos. Pese a que el Ayuntamiento de Culiacán está en la lucha para que todos los usuarios del transporte público usen cubrebocas, todavía hace falta mucha cooperación de parte de la ciudadanía. Es muy difícil para los elementos de Tránsito o de la Policía Municipal andar correteando los camiones por las denuncias de usuarios sin cubrebocas, porque se pueden bajar en cualquier esquina. Es inconcebible que, conociendo los riesgos, muchas personas no usen esta medida de protección y salgan a las calles como si nada pasara, poniéndose en riesgo ellas mismos y a los demás.

En el barco. Oxígeno puro recibieron los candidatos priistas en la ruta hacia el 6 de junio en Ahome. Esto porque el exalcalde Álvaro Ruelas Echave les ofreció una comida, con lo que despeja las dudas que algunos tuvieron sobre el camino que iba a tomar al no alcanzar la nominación priista para la alcaldía. El trato que le dieron no fue el correcto, por lo que algunos llegaron a suponer que los iba a «mandar por un tubo». Pero no. Ruelas Echave no se «rajó», refrenda la lealtad partidista y cumplió la palabra que empeñó cuando buscaba la candidatura. Menos mal para los candidatos, porque, a querer o no, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa tiene su estructura, la cual necesitan para dar la pelea.

¿Chimoltrufio? El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, parece estar como ese popular personaje de la televisión, que como dice una cosa, dice otra. Durante una semana se mantuvo firme en que los Gobiernos municipal y estatal estaban tomando las medidas preventivas necesarias para evitar que la celebración de la Serie del Caribe se tradujera en un rebrote de COVID-19, y este fuera llevado a las otras cinco naciones participantes. Ahora, terminado el evento, admite que la fiesta de beisbol podría generar un repunte leve de la enfermedad. Así, la política para la protección de la salud pública de los mazatlecos y de los turistas que lo visitan tiene sus tiempos y sus asegunes, en la lógica del munícipe y de la política marismeña.

Candidatura cautiva. El que anda muy callado y quitado de la pena es el diputado local Eleno Flores Gámez, pues después de que el PRI anunció que el distrito 4 estaba desierto, ya que no tiene ni precandidato, tras invalidarse el registro de Felipe Camacho Flores por hacerlo fuera de tiempo, todo parece indicar que la dirigencia nacional del tricolor podría ceder esa candidatura a diputado federal al popular Gordo Eleno. Desde un principio se la dieron al político de la sindicatura de Bamoa, pero por razones desconocidas este no acudió a registrarse, por lo que se pensó que iría por ese mismo cargo, pero arropado por Morena, pero tal parece que no será así. Tal vez esa calma mostrada hasta ahora por Flores Gámez es porque encabezará a la alianza Va por México en ese distrito 4, que abarca los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix. Ya veremos.

¿La fórmula? Será mensaje o no, pero a muchos de los aspirantes que se registraron para participar por una candidatura por la alcaldía de Salvador Alvarado y de Angostura les preocupa que el personaje más cercano al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, el candidato por la diputación local por el distrito 9, que comprende los municipios de Salvador Alvarado y Angostura, Ambrocio Chávez Chávez, se encuentre haciendo alianzas con dos candidatos, uno de cada municipio, para trabajar la «fórmula», cuando aún no se define la candidatura ni se le ha entregado la constancia formal «al bueno». Muchos aseguran que esta acción está dando un mensaje a la militancia que no debería, por la división que puede generar, más cuando se tiene una larga lista de ciudadanos que se apuntaron para ser tomados en cuenta.