¡Aguas! Se aproxima un duro golpe a los bolsillos de los sinaloenses, y ese es el posible aumento al kilo de tortillas. Si bien algunos vendedores de este producto se resisten al aumento porque eso les bajará ventas, aseguran que ya no pueden sostener los incrementos de los insumos. Es una contrariedad que en Sinaloa, siendo el granero de México, la tortilla esté tan cara. También es cierto que se requiere inversión en el estado para producir su propia harina de maíz, pero al momento no se le ha apostado en grande a este tema. Se espera que el Gobierno federal no permita el aumento a la harina de maíz; de lo contrario, la tortilla se convertirá en un producto de lujo en muchos hogares, pese a ser una de las principales dietas.

La jugada. Cuando nadie se lo esperaba, Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública estatal en el sexenio pasado, se registró para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome. Fue de los primeros en hacerlo tras publicarse la convocatoria, pero después del cierre socializó su aspiración tras el frustrado proyecto de Gerardo Vargas Landeros de lograr la candidatura de Morena a la gubernatura. Tras conocerse el registro de García Castro, algunos ya hicieron sus conjeturas. Si Vargas Landeros no logra la candidatura a la alcaldía de Culiacán, lo que muchos dicen que «es lo más probable», es posible que no reniegue a cambio de que se la den a García Castro en Ahome. O sea, para él, porque gobernaría el municipio a través de García Castro en el hipotético caso de que se la dieran. ¡Cómo le buscan!

Piedra en el camino. En Escuinapa, el exalcalde priista Hugo Enrique Moreno Guzmán se prepara para abanderar al PRI en la contienda por la presidencia municipal. Pero se ha encontrado como principal obstáculo a la actual Administración municipal, que encabeza el morenista Emmett Soto Grave. El Órgano Interno de Control (OIC) Municipal le endilga al aspirante la friolera cantidad de 174 observaciones administrativas que no ha solventado aún ante la Auditoría Superior del Estado. La síndica procuradora de Escuinapa, Olivia Santibáñez, considera casi imposible que el Moreno Guzmán logre solventar las observaciones antes del registro de candidaturas, por lo que están por notificar al PRI la situación legal en la que se encuentra su candidato. El OIC ya determinó su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Moreno Guzmán ha respondido con una demanda en contra del Órgano Interno de Control por Violentar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que su supuesta inhabilitación fue dada a conocer en una rueda de prensa, cuando el juicio no ha terminado, según dice.

Aclara el punto. Luego de que el diputado federal guasavense Casimiro Zamora Valdez señalara que de todos los aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia municipal, entre los que se encuentra él, son muy pocos los que cumplen con lo que dicta la convocatoria, aclaró que sus comentarios no eran con el fin de restarle relevancia al resto, pero sí dejar en claro que muchos no comulgan con los principios del partido. Para el legislador, él y la alcaldesa Aurelia Leal son de los que se salvan de la quema, así como otro par más, pero no dio nombres. Sin duda, será muy interesante conocer quién se llevará esa candidatura, aunque aún falta también que la dirigencia nacional decida si será para un hombre o una mujer. Vaya cosas.

¿La tercera es la vencida? En Angostura estuvo de visita el recientemente nombrado secretario de Pesca y Acuacultura del estado de Sinaloa, Evelio Plata Inzunza, para ponerse a las órdenes de la presidenta municipal y dar a conocer su plan de trabajo, con el que —dijo— estará muy cercano al sector pesquero y sus necesidades, porque busca ser un portavoz. El secretario no escatimó en exaltar el respaldo que ha notado desde el Gobierno municipal de Angostura al enfatizar que la alcaldesa no ha dejado de la mano al sector, y puso de ejemplo a Angostura, al señalar que en el resto de los municipios costeros del país no ha tenido muchas noticias. Por otra parte, hay que recordar que Plata Inzunza es el tercer secretario de Pesca en esta Administración estatal, luego de Sergio Torres Félix y Maribel Chollet, periodo en el que los pescadores mantuvieron sus quejas al no contar con apoyos que les permitiera darse un respiro como en años anteriores, por lo que esperan con gran esperanza que las palabras de Evelio Plata no queden solamente en promesas y realmente puedan ver un avance en el tema de la pesca. ¿Será que la tercera es la vencida?