Sin acuerdo. Y mientras el Partido Revolucionario Institucional dice que está a la espera de que Acción Nacional y el de la Revolución Democrática se pongan de acuerdo para establecer las candidaturas comunes en las alcaldías para definir las precandidaturas (que sería el 25 por ciento, según la ley electoral), este último ha dicho que propondrá, a estos dos partidos, que lo dejen solo para este cargo de elección popular en los municipios de Ahome, El Fuerte, Angostura y Concordia. Por lo pronto, en voz de su coordinador estatal, Marco Aurelio Vázquez, ya dio a conocer que, en Concordia, irá por la coalición PRI-PAN-PRD el priista Juan Isidro Paredes Brito, que ya había asumido la presidencia municipal de aquella localidad en 2016, de manera sustituta. ¿Entonces?

Fiel a su personalidad. Si no es falta de sensibilidad humana y social, sí es, al menos, falta de tacto la que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, mostró ayer al hablar sobre las dos mujeres encontradas muertas el martes en un canal pluvial de esa ciudad porteña. Para deslindarse de un recrudecimiento de la inseguridad en el municipio, el munícipe dijo «nos las tiraron», refiriendo que las mujeres (una de Culiacán y otra de Durango) habían sido asesinadas en un lugar diferente al que fueron descubiertas. Las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Esto porque la muerte y el abandono de las mujeres cimbró a los mazatlecos, quienes han estado concentrados en la prevención del COVID-19 y la recuperación económica.

La mofa. Aparte de que los registros para alcaldes provocó la burla de propios y extraños, lo que más le está pegando a Morena es que los que se han apuntado para reelegirse o brincar como «chapulines» no se han separado de los cargos públicos que ostentan. Incluso, esto originó que por descuido o arrogancia han incurrido en presuntos delitos electorales al usar los recursos públicos hasta para el registro, como ocurrió con el secretario de Ahome, Juan Francisco Fierro. El alcalde Billy Chapman puso el ejemplo al registrarse para diputado federal sin separarse, a lo que le siguió Fierro y sus funcionarios Juana Minerva Vázquez y Felipe Juárez. No son los únicos: el alcalde de Choix, Omar Gill Santini; la de Guasave, Aurelia Leal; el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, entre otros, están en el mismo costal. Su argumento a conveniencia es que la ley no los obliga. ¿Y la ética política? Salieron peor que los del pasado.

Candidatura común. A pesar de que la dirigente del PAN en Guasave, Marisol Montoya, aseguró que había muchas posibilidades de irse solos en la elección por la alcaldía, ahora que el doctor Jesús López Rodríguez anda haciendo la lucha para que Morena lo apadrine en su deseo de ir por la presidencia municipal, tal parece que eso los obligará a concretar una candidatura común. Se sabe que ya estaban en pláticas con el PRI, pues es el que tiene cuadros con más posibilidades de dar la pelea en las elecciones del 6 de junio, ya que entre panistas y perredistas no se ve por dónde puedan sorprender con un candidato que les dé esperanzas de triunfo, pues incluso, aun con el doctor Chuy López de su lado, tampoco tenían muchas posibilidades, pues la poca militancia blanquiazul se ha dividido, y muchos de ellos ahora trabajan a favor de Morena.

Y les dieron la una, las dos y las tres... Tras un arranque sin visión ni previsión de los accesos al gran proyecto regional del relleno sanitario en Salvador Alvarado, que se quedó a medio camino con una inversión inicial de 17 millones de pesos, y que se licitaron en la Administración del exalcalde Gonzalo Camacho, y que se dejó abandonado desde entonces, no tiene ni para atrás ni para delante. En la Administración de la exalcaldesa Liliana Cárdenas poco se hizo. Fue en la Administración del exprimer edil Carlo Mario Ortiz cuando de nuevo sentó a los alcaldes de Mocorito y Angostura para que les definieran si se sumaban o no. Desde entonces han sido intenciones que se apagan en el momento, y no hay una concreción de una obra que quedó con una inversión millonaria abandonada.