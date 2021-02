Tercer Piso

Sobran aspirantes. Alrededor de 300 personas se registraron como aspirantes a precandidatos a las diputaciones del Congreso de Sinaloa. En redes sociales se pudo ver cómo muchos presumieron su registro, aun estando conscientes de que no tienen oportunidad debido a que muchos no los ven como parte del movimiento de Morena. Hasta la tarde de ayer, había 256 registros validados, por lo que el proceso de selección estará muy complicado.

¿Aprendió? Después de meses de continuas polémicas en Mazatlán, el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres parece haber optado por la discreción. Por más que han insistido los representantes de los medios de comunicación, no ha querido revelar si se ha registrado o no, o si, en su defecto, “alguien más” lo registró como aspirante a la reelección. Ante los cuestionamientos, invariablemente ha respondido que es a la dirigencia estatal de Morena a la que le corresponde revelar esos datos. A ello se le ha sumado la versión de que su esposa, la presidenta del Sistema DIF, Gabriela Peña Chico, pudiera registrarse a una de las candidaturas a cargos de elección popular.

El trasfondo. El proyecto priista de instalar como nuevo rector de la Universidad Autónoma Indígena de México a Rufino López Torres, director del Cobaes en Tesila, El Fuerte, en lugar de María Guadalupe Ibarra Ceceña, dicen que nació tullido. Y no es porque la convocatoria le censure su aspiración, sino por el espíritu de quienes van a decidir con su voto personal y directo: los consejeros universitarios. Estos fijaron su postura de que no van a ceder a presiones y descartaron que vayan a elegir a un externo. Así, parece que el proyecto de la candidata priista a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, no se va a dar. La intención es que, ya como rector, López Torres la respalde en las próximas elecciones. O sea, quieren tomar la UAIM como brazo electoral del PRI. Dicen que ni los buenos oficios de Joaquín Vega Acuña, entre otros, les van a resultar.

Desamparado. Lo que sigue viviendo el guasavense Luis Alfonso Castillo, una de las víctimas que en el año 2012 fueron atacados a balazos por policías ministeriales en Estación Bamoa, resulta indignante. Pese a que eso le cambió su vida para siempre, al pasar de ser un niño normal que ese fatal día iba a jugar futbol, a quedar imposibilitado de caminar por las lesiones que le provocaron los proyectiles disparados por quienes se suponía eran guardianes del orden, y para colmo, aparte de todo el dolor que ha tenido que enfrentar Luis Alfonso al luchar por su vida, tiene que lidiar con la falta de palabra y compromiso por parte de las autoridades estatales, al no otorgarle recursos desde el 2019 al programa de Protección a Víctimas, quienes se hacían cargo de casos como el de este joven guasavense. De nada valió que se volviera independiente dicha instancia, porque igual depende de un recurso que debe otorgar Gobierno del Estado, y al no hacerlo, le hacen imposible poder continuar con la dispersión de apoyos, como es el caso de la clínica privada donde Luis recibía atención, por lo que ya no se le otorga el servicio. Las secuelas que dejó en la salud de Luis ese artero ataque policial no se pueden tratar en cualquier clínica, por eso esperan que el actual Gobierno haga algo para que pueda reanudar su tratamiento en breve.

Hostigamiento. Entre los pasillos del Ayuntamiento de Mocorito se dice que el alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, ha girado indicaciones a los empleados de su Administración para que todos compartan las publicaciones de la campaña anticipada del extesorero Jaime Enrique Angulo López, quien pretende ser precandidato, y posteriormente candidato, del PAS para la alcaldía de Mocorito. Incluso hay algunos funcionarios que se han retirado por su propia voluntad al presenciar este tipo de acciones de parte del mero mero del pueblo mágico. Al parecer no quieren saber cómo, pero quieren seguir en el poder.