Tercer Piso

Prevención. A no relajarse y seguir cuidándose del covid-19, llama el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, luego de que por redes sociales algunas personas piden que a diversos espacios públicos puedan ir menores de edad. El Comité Estatal de Salud no le ha informado que se permite la entrada a niños y, por seguridad, es preferible que no vayan. Pide a la población a seguir teniendo paciencia y salir solo a lo esencial, porque el semáforo epidemiológico sigue en amarillo.

Avance. Ya salieron más datos del motivo por el cual el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, postergó la definición de si van solos o en candidatura común con Morena, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista para la gubernatura. Los pasistas de Ahome dicen que es porque va a realizarse una encuesta para saber quién tiene más “punch” entre los sinaloenses. Estarían Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuen, Gloria González y Tomás Saucedo. Se habla de que si se respeta el resultado y van juntos, van a noquear al candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum; ni se diga al de MC, Sergio Torres, y al que se le ponga. Eso se puede replicar en las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales o correr por otro camino; pero lo que sí, es que los candidatos priistas, panistas, emecistas, etc., podrían morder el polvo mucho antes de la elección del 6 de junio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vía libre. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, envió un mensaje claro para los funcionarios estatales que tienen aspiraciones electorales. “El funcionario que se quiera ir, que se vaya. Ellos ya son mayores de edad, y si alguien los invita (a postularse para algún cargo de elección popular), adelante”. Y es que, conforme se acerca la contienda, aumenta el número de funcionarios que se dicen en pláticas con los partidos políticos. El gobernador del estado estuvo ayer en gira de trabajo por Rosario, donde anunció la reconstrucción de puentes destruidos en el 2018 por el huracán Willa. Se invertirán 15 millones de pesos del estado, ya que nunca llegaron las partidas presupuestarias del Fonden para ello.

Altas expectativas. Habitantes de Juan José Ríos están convencidos de que si se aprueba que esa sindicatura se convierta en municipio, la calidad de vida para todos habrá de ser mejor, pues aunque la ciudad está dividida entre Guasave y Ahome, no se sienten ni de un lado ni del otro, pues las administraciones de esos municipios los han olvidado. La propia gente está consciente de que deberán ser más responsables a la hora de pagar impuestos si quieren que realmente haya un cambio positivo en Juan José Ríos, pues, de lo contrario, seguirán igual o peor que como hasta ahora, pues pasar de ser una sindicatura a un municipio es un cambio radical en el que el pueblo llevará la voz cantante para esa mejor calidad de vida que desean, que no quede solo en un sueño.

Mostrando músculo. Este fin de semana, la candidata del PRI a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, estuvo presente acompañando al candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, donde se pudo ver que los del tricolor mostraron músculo con la presencia de importantes figuras del partido. Incluso, fuera del evento, la candidata alvaradense hizo alusión a la reunión en redes sociales, donde publicó fotografías con el exsenador Aarón Irízar López, político de amplia experiencia y trayectoria que siempre ha sido incondicional al partido.