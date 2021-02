Si solo si. El Partido Acción Nacional (PAN) levantó la mano en el Congreso del Estado en el tema de la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos y, en voz del diputado Jorge Villalobos Seáñez, pidió que se compruebe la autonomía presupuestal de ambas sindicaturas que permitan cubrir las necesidades de las comunidades, porque, advirtió, de lo contrario serían dos nuevos ayuntamientos hechos con “letra muerta”. El legislador tampoco está de acuerdo en que se creen otras dos juntas municipales de agua potable que tendría serios problemas económicos. Por lo que se ve, solo los diputados morenistas no le han visto un solo “pero” a esta iniciativa; ya los de PRI hicieron, en su momento, advertencias casi en el mismo sentido. Y ni hablar del presidente municipal de Culiacán (territorio al cual le “arrancarán” un pedazo), que ha dicho que la intención es meramente política.

Golpe anímico. Como bomba cayó entre los priistas-panistas-perredistas de Ahome la revelación del avance de las negociaciones entre Morena, PAS, PT y PVEM para presentarse con candidato común a la gubernatura. Y es que el acuerdo inicial es ir juntos y el candidato saldría de una encuesta para ver quién está más posicionado, por lo que muchos dicen que está entre el morenista Rubén Rocha Moya y el pasista Héctor Melesio Cuen Ojeda. Para empezar, esto golpeó la moral de los aliancistas, sobre todo a los priistas que llevan a Mario Zamora Gastélum. Es el mismo ambiente en la alcaldía de Ahome, donde llevan a Marco Antonio Osuna Moreno porque todo indica que será el mismo método. El bajón de pilas es más porque el PAN no iría con él, ya que sacará su propio candidato como pugna, Ariel Aguilar. Así, algunos observan que si se llega al registro de candidatos con este escenario, la suerte está echada el 6 de junio.

Se veía venir. En Rosario ya se dieron los primeros indicios de lo que pudiera ocurrir en el futuro respecto a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ordenada por la administración federal de la 4T. El Gobierno del Estado tendrá que invertir 15 millones de pesos para reconstruir en ese municipio el puente Monte Alto, estructura estratégica para la evacuación y comunicación de las comunidades serranas en temporadas de lluvias. La obra fue destruida, prácticamente, en octubre del 2018 por el huracán Willa. Pese a la gestión de recursos, las partidas del Fonden jamás llegaron. Ahora el estado ha tenido que solventar la obra antes de que una situación grave suceda en la zona alta de Rosario.

Minimizan agravio. Tanto Jesús López Rodríguez como Martín Ahumada, aspirantes a precandidatos a la alcaldía de Guasave por Morena, minimizaron la postura en contra de externos que adoptaron algunos militantes de ese partido durante una reunión que sostuvieron el pasado domingo, supuestamente para hacer un pacto de civilidad entre los aspirantes a cargos de elección popular. Aunque Chuy López dice que no sufrió agravios durante dicho encuentro, pues lo vio solo como un ejercicio político, la realidad es que le dieron con todo y le dejaron claro que los morenistas no lo quieren de candidato. Martín Ahumada no asistió a ese evento, pero dijo que como externo respeta la inconformidad de esa gente, pero que él tiene pensado apoyar a quien resulte agraciado.

Palabras al viento. Desde el 2018 la actual administración municipal de Mocorito, que encabeza Guillermo Galindo Castro, había anunciado el cambio de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) debido a que el actual su tiempo de vida útil se encontraba ya cumplido y generaba un riesgo para los agentes de la corporación. Pero tal parece que fueron solo palabras al viento porque el regidor panista Eduardo Daniel Robles anuncia con bombo y platillo la remodelación del edificio actual, enterrando por completo la promesa que se hizo por la autoridad y anunciando que se buscará reparar y remodelar todas las oficinas y la barandilla. Situación que no deja de modo tranquilo a los agentes quienes ven que este edificio cada vez presenta más fallas.