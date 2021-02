El optimista. En el desayuno-conferencia de prensa al que asiste “como invitado” Sergio Torres Félix cada semana, el tema volvió a ser el análisis que hace el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano de los demás partidos políticos. En esta ocasión arremetió, de nuevo, contra Rubén Rocha Moya, que también quiere este puesto, pero por Morena. Torres Félix opinó que este instituto político va en caída libre y que no ganará las elecciones, pues ya no tiene el respaldo de la sociedad. Incluso, se mofó de la posibilidad de las candidaturas comunes con el Partido Sinaloense pues, dijo, es por el temor del partido guinda de ir solo. El mismo vaticinio derrotero le endilgó a la alianza Va por Sinaloa, compuesta por PAN, PRI y PRD. Y como él mismo lo dijo recientemente, muy seguro del triunfo naranja: el electorado es el que tendrá la última palabra.

En alerta. En Mazatlán, las autoridades de salud se mantuvieron a la expectativa durante las últimas dos semanas, ante la posibilidad de que la realización de la Serie del Caribe derivara en un repunte de casos activos. Durante el mismo periodo, Mazatlán se ha mantenido al borde del semáforo rojo, con cifras que van de los 81 a los 91 casos activos. En ese sentido, el sector turístico ya se alista para recibir a los turistas durante el periodo de Semana Santa y Pascua. Mientras se definen las restricciones para el flujo de visitantes en centros de hospedaje y playas, los hoteles ya reportan una reservación de casi el 65 por ciento de su capacidad, y las expectativas es de una recuperación económica. ¿Qué opinan de eso los doctores y enfermeros que luchan a diario en primera línea contra la pandemia? De eso aún no se permiten hablar.

Cinismo. Dicen que con el ejemplo y el aval del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sus funcionarios andan desatados usando los recursos públicos con fines político-electorales. En principio, se quieren posicionar para obtener las candidaturas a las que aspiran. Se registraron en Morena, pero con descaro no se separaron de sus cargos. El “mainate” de esa conducta antiética fue Chapman. Es tal la descomposición, que el secretario Juan Francisco Fierro se registró en Morena para la candidatura a la alcaldía usando la oficina, la computadora y gastando luz, entre otros detalles. El cinismo es que él mismo ofreció la evidencia. Lo hizo público. El más reciente uso faccioso de los recursos es lo que pasó en el fraccionamiento Santa Teresa. Una empleada llegó amenazando a los vecinos de que les quitaría las llaves del parque si no apoyaban al director de Participación Ciudadana, Héctor Morales, quien aspira a diputado local, y tenían que apoyar a Morena. Así tiene sentido la versión de que Chapman dio línea a sus funcionarios para el trabajo político-electoral. El detalle es que lo hacen con recursos públicos ¡Qué desfachatez!

El último adiós. La plana mayor del PRI estuvo ayer en Guasave para darle una gran despedida a José “Pepe” Menchaca. Desde el candidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, así como la secretaria general del partido en el estado, Cinthia Valenzuela, ya que el líder de los tricolores en Sinaloa, Jesús Valdés, no pudo estar presente tras haber viajado a la Ciudad de México para ver asuntos relacionados con la alianza que formaron con PAN y PRD para las elecciones de este año. Como era de esperarse, la familia priista se mostró consternada y externó su pesar por la pérdida del exdiputado local, quien cosechó amistades no solo en Guasave, sino a lo largo y ancho de la entidad. Al oficiarse un sencillo pero significativo homenaje en memoria de Pepe Menchaca, uno de los cuadros rentables que tenía esa fracción en el municipio, a quien no se cansaron de reconocerle que, aparte de ser un político de altura, siempre fue leal a su partido.

La presión. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, confirmó la apertura del campo de girasoles. Los más contentos con esta decisión es el sector comercial y los prestadores de servicios, ya que es un producto muy solicitado por los turistas y, por la experiencia que se tiene de años anteriores, la presión estará latente en el mandatario del pueblo mágico todos los días de la nueva temporada, dado que todavía estamos en pandemia y, pese a los esfuerzos realizados en las medidas de prevención, las cosas podrían salirse de control, pues miles de visitantes acostumbran visitar el pueblo mágico para tomarse la foto del recuerdo, pasear por las calles y apreciar la arquitectura colonial. Protección Civil y Seguridad Pública tendrán que hacer un trabajo espectacular para que el día de mañana no le lluevan críticas a la autoridad municipal por las aglomeraciones. Sí, el alcalde mocoritense se sacó un 10 con esta decisión, al menos entre los comerciantes del pueblo mágico, pero habrá qué ver el manejo que se le dé a la gran cantidad de turistas que de un momento a otro arriben a la localidad.