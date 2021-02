Reto. Horas después de que Alejo Valenzuela López advirtiera que si el exbeisbolista Adán Amezcua y el exdiputado Manuel Osuna Lizárraga se registran como precandidatos a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano, los impugnará, el primero en mención anunció que sí va, que si no es por la presidencia municipal, será una diputación local. Esto es algo que puede asumirse como un reto hacia Valenzuela López, quien ya tiene camino andado con eso de las impugnaciones desde aquel momento en que la dirigencia de este partido político lo desconociera como integrante del mismo. Al afirmar que él fue el primero en registrarse como precandidato, en tiempo y forma y que, por ello, defiende sus derechos políticos, insistió en que las precandidaturas ya las tienen repartidas, especialmente las diputaciones locales;si esto es así, el anuncio del otrora pelotero tiene sentido.

En la lista. A los vargaslanderistas de Ahome, los del grupo Trébol, se les subió la moral. Y es que se habla que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena seleccionó a su “gallo” Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, para incluirlo en la encuesta con la que definirán al candidato a la alcaldía de Culiacán. También está Jesús Estrada Ferreiro, Graciela Domínguez y Merary Villegas. Estos cuatro quedaron de entre toda la bola que se anotaron. Con razón en los últimos días activistas de Ahome del grupo de Vargas Landeros no salen de Culiacán. Ya deben de estar preparados por si al exsecretario de Gobierno le salen como cuando aspiraba a la candidatura a la gubernatura, porque eso de la encuesta que se los crea quien no los conozca.

Anda filoso. Con la espada desenvainada, fue como llegó ayer a Mazatlán el director general del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Gabriel García Coppel. En un mensaje a través de los medios, llamó a los hoteleros a entregar los impuestos que han cobrado por hospedaje a los turistas y que mantienen retenidos. Dijo que a partir de la próxima semana se enviarán conminatorios a las empresas que no han cumplido y se realizarán revisiones administrativas a quienes no acaten el llamado. Al parecer, la revisión es estricta; y no es para menos, pues a las arcas estatales han dejado de entrar 72 millones de pesos por la disminución en el pago de impuesto al hospedaje.

¿Eleno por la alcaldía? El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara, reveló ayer que el diputado local Eleno Flores Gámez es su precandidato a la alcaldía de Guasave, lo cual no tiene nada de sorpresivo, pero habría que ver si más adelante no hay cambio de planes en dicha fracción política, pues se escucha con fuerza que si el doctor Jesús Antonio López Rodríguez no resulta ser el abanderado de Morena por ese mismo cargo, el PT podría abrirle las puertas de par en par. Y es que antes de registrarse por Morena, Chuy López y Eleno Flores anduvieron juntos, según ellos como fórmula, para estar en las boletas el próximo 6 de junio, aunque en ese momento no se sabía con qué partido; así que nada de raro sería que el médico terminara ahí, pues al fin y al cabo lo de Morena no es nada seguro.

Sin entrarle. Una obra millonaria que se quedó como elefante blanco, ya han pasado dos administraciones y una más está por concluir y parece que el tema del relleno sanitario regional, una obra que se anunció como el gran proyecto que acabaría con el problema de la basura será un tema que sólo se le dará vuelta a la hoja. Con la visita de la secretaria de Desarrollo Sustentable en Sinaloa a Salvador Alvarado, la alcaldesa Pier Camacho de Ortiz le puso sobre la mesa el tema, una obra que quedó conflictuada desde el momento de su planeación en la administración del diputado suplente Gonzalo Camacho, del actual diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela. Y es que en un pequeño análisis dijo que se requieren nomás 30 millones de pesos para volverla a parar y, además, que haya compromiso real de los municipios de Angostura y Mocorito para ser parte del proyecto.