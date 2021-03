Tercer Piso

Deslinde. La decisión de si se abren o no las playas de Navolato para Semana Santa, prácticamente, está en manos del gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya que el Gobierno municipal no puede enfrentar solo una decisión como está porque no cuenta con capacidad financiera ni de seguridad para evitar aglomeraciones y hacer que se respeten las medidas para prevenir contagios de covid-19. En los próximos días se sabrá si unas de las playas más visitadas en Sinaloa durante Semana Santa permanecerán o no cerradas. Ojalá que en este caso se tome la mejor decisión, pensando en la salud de la población.

A marchas forzadas. Mientras las autoridades de la salud, Protección Civil y el Gobierno del Estado acuerdan las medidas restrictivas que deberán implementarse para evitar que la movilidad durante el periodo vacacional de Semana Santa se traduzca en un repunte de casos activos de covid-19, en Mazatlán, los sectores ya se preparan para recibir una afluencia masiva de turistas. Los restauranteros ya están solicitando los permisos para aumentar la capacidad de atención, los hoteleros reportan reservaciones por arriba del 60 por ciento y el Ayuntamiento trabaja en la capacitación de inspectores para mantener bajo control los riesgos sanitarios. Se trata de todo un reto que los dos niveles de Gobierno (estatal y municipal) deberán enfrentar de manera coordinada.

Refrendo. Pese a los nubarrones negros que se le avecinan al PRI para el 6 de junio, después de que Morena y el Partido Sinaloense acordaron ir en candidaturas comunes para la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías, algunos líderes de los grupos se sostienen en el proyecto priista. Uno de ellos es el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave, quien refrendó el apoyo a los candidatos priistas por convicción, congruencia y lealtad partidista. Se lo hizo ver al aspirante priista a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno, al desayunar con él en un popular mercado de Los Mochis. La postura del director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa le da un respiro al candidato a gobernador Mario Zamora Gastélum; a los candidatos a las diputaciones locales Bernardino Antelo Esper y Dulce María Ruiz, y a Osuna Moreno, en momentos en que inició la desbandada y el pesimismo priista. Dicen que Ruelas Echave no pudo salir en mejor momento para definir su posición.

Quieren repetir. Como ya se había adelantado, la mayoría de los regidores morenistas en Guasave han decidido continuar en el cargo y, por ende, se registraron para ver si la suerte les sonríe de nuevo. Solo Dolores Franco y Heriberto Castañeda optaron por no buscar la reelección. En el caso de Dolores Franco, ella ya no aspira a seguir como edil, pero sí como síndica procuradora, ya que para ese cargo sí hizo válido su registro; pero quien ya no aspiró a nada es Heriberto Castañeda, quien al parecer verá los toros desde la barrera en la próxima elección. También causa extrañeza ver anotado entre los aspirantes a regidores al priista Candelario Ontiveros, quien al parecer es otro de los que quiere aprovechar las bondades de la convocatoria en Morena para ver si se saca algo en la rifa.

De regreso en la contienda. Tras casi dos semanas después de anunciar su renuncia a la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia municipal alvaradense, el aspirante Flavio Sánchez Rivera dio a conocer que se reincorporaba a la contienda como precandidato de dicho partido. Al parecer, la declaración del empresario alvaradense al decir que en este municipio no había democracia ni eran incluyentes en el proceso interno sacudió a los morenistas en todos los niveles y se dio un giro a la contienda, por lo que Sánchez Rivera formará parte de la encuesta para elegir al candidato que guíe a la 4T hacia la alcaldía de Salvador Alvarado. Tal parece que ven en Flavio Sánchez una esperanza, pues no lo quieren dejar ir, además que —se dice— hubo propuestas de varios partidos hacia él, pero al final su convicción lo llevó de regreso a Morena.