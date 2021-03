Convenenciero. El dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cambió totalmente su discurso sobre el manejo de la pandemia del covid-19. Resulta que, ahora, no es culpa del Gobierno federal a cargo del presidente (morenista) Andrés Manuel López Obrador, como lo había venido señalando últimamente, sino de la población porque “nuestro proceder está en función de la actitud que tenemos en la vida”. Era de esperarse, pues, esta actitud, luego del anuncio de que irá en candidaturas comunes con Morena y que la estructura de su partido apoyará a Rubén Rocha Moya, precandidato de este partido a la gubernatura del estado. También era de esperarse que el PAS no solo será un aliado de Rocha Moya, sino el que se erija como salvador de los sinaloenses con sus programas sociales. Esta unión partidista seguirá dando de qué hablar y, por lo pronto, ya se gesta un bloque opositor.

Fue por lana y salió trasquilado. El director general del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates), Gabriel García Coppel, dejó “la víbora chillando” en Mazatlán, luego de hacer un llamado público a los hoteleros para que entreguen los impuestos retenidos a los turistas durante los últimos meses. Según el funcionario estatal, el pago del impuesto sobre el hospedaje cayó un 34 por ciento el último año, equivalente a 72 millones de pesos. El llamado no agradó mucho a los industriales del turismo. Ayer los representantes de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y la Asociación de Hoteles Tres Islas, Julio Birrueta y José Ramón Manguart, respectivamente, respondieron que el pago de impuestos es un tema privado con el cual no se puede generalizar; y que están concentrados más en aumentar la promoción de Mazatlán como destino para avanzar en la recuperación económica en medio de la pandemia por el covid-19. Antes, Luis Terán Tirado había respondido con la demanda de mayor transparencia, por parte del gobierno estatal, sobre el uso que le da a los recursos recaudados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A lo seguro. Dicen que si la dirigencia nacional de Morena y su precandidato a gobernador, Rubén Rocha Moya, quieren cerrar la pinza después de llegar al acuerdo con Héctor Melesio Cuen Ojeda de ir en candidaturas comunes para la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías, es cuestión de amarrar con el exsecretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros. No se dejaría ningún cabo suelto para las elecciones del próximo 6 de junio. A eso se atienen algunos de los malovistas-vargaslanderistas en Ahome. Sin embargo, algunos observadores consideran que con el acuerdo con Cuen, Morena se relajó en el caso de Vargas Landeros. A este se le acabaron las balas para presionar. No tiene otra opción más que jalar con Morena-PAS, le den o no la candidatura a la alcaldía de Culiacán o alguna otra posición. Irse a otro lado es dar un salto al vacío cuando, dicen, su objetivo es ir en contra, “a lo seguro”, del candidato priista a la gubernatura y el de la alcaldía de Ahome. Mira nomás.

Lo encaran. Quienes le hicieron reclamos y críticas al secretario de Agricultura en el estado, Manuel Tarriba, por la falta de respuestas a una petición que se le hizo, fueron algunos productores de frijol en Guasave, quienes insisten que se requiere de la intervención del Gobierno del Estado para que el precio se mantenga en 30 pesos el kilo o vaya al alza, pero hasta el momento dicen que solo han recibido simulaciones, esto pese a que se han dado algunas alternativas. Por otra parte, el secretario de Agricultura en diferentes declaraciones ha dejado claro que el tema está politizado, a lo que algunos productores le responden que con la necesidad no se politiza y piden mejor se ponga a buscar soluciones en un momento donde están las condiciones favorables para que el precio de la leguminosa suba, pero de no apoyarlos y tomarse decisiones equivocadas, puede ser un año con pérdidas muy grandes.

Como bolo en bautizo. Así es como se vieron algunos aspirantes a las candidaturas de Morena debido a que hubo quienes se anotaron para ser candidatos a diputados locales, alcaldes, regidores y hasta para síndicos procuradores, la intención es que les toque lo que les tenga que tocar, como el caso de la maestra Luz Edith Márquez y algunas familias que se suman las parejas, hermanos, a ver a quién le toca ahora, así como también la líder en Salvador Alvarado de Morena, Patricia Sainz, columnistas, maestros forman la larga lista de los anotados a ser llamados a alguna candidatura. Con la suma del PAS y Morena en una candidatura común sin duda este proceso interno quedará a medias o bien hacer un análisis y elección con mayor detenimiento que no solo venga a realizar un buen trabajo, sino que además lleve a sumar votos.