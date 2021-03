Realista. Ayer, el Senado de la República aceptó la licencia con permiso indefinido que solicitó Rubén Rocha Moya para contender por la gubernatura del estado, la cual aplica a partir del viernes 5 de marzo próximo. En una sesión vía Zoom, en la que 37 legisladores de todas las fracciones parlamentarias participaron, Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, fue objeto de reconocimientos y halagos por parte de sus compañeros; y este, emocionado, agradeció los gestos y palabras de aliento, a pesar de que el discurso del morenista sonó un tanto desaborido. “Yo creo en la democracia y creo en una palabra central de la democracia: en la incertidumbre; lo que ocurrirá en Sinaloa se sabrá hasta el 6 de junio”. No es la primera vez que el exrector de la UAS se expresa en un sentido realista (por no decir pesimista), contrario a sus oponentes, que se sienten con el triunfo en la bolsa desde el momento de su definición como precandidatos o candidatos y lo gritan a los cuatro vientos. Pero Rubén Rocha no fue el único que fue “licenciado”. Mario Zamora Gastélum también solicitó licencia (efectiva a partir de mañana), de manera virtual y fue despedido de forma emotiva. Sus compañeros senadores, no solo del PRI, se desvivieron en elogios hacia su persona.

La ruta. En la Universidad Autónoma Indígena de México se despejó la incertidumbre del día en que se llevará a cabo la elección del nuevo rector en lugar de María Guadalupe Ibarra Ceceña: será el 11 del presente mes. Ese fue el acuerdo al que llegó ayer el Consejo Universitario que aprobó a los ocho aspirantes que se registraron. Se trata de Anatolio Lugo Félix, Israel Osuna Flores, Elvira Martínez Salomón, Ignacio Flores Ruiz, Anselmo Valenzuela Armenta, Marco Antonio Lozanía Cázarez, Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres. La intentona de excluir a algunos, como lo plantearon ciertos consejeros universitarios, no prosperó. Así, cada uno de los aspirantes comparecerá el próximo martes ante el Consejo Universitario. El primero será Ignacio Flores y cerrará Elvira Martínez. El miércoles habrá un receso para el jueves para llevarse a cabo la votación.

Cumplen requisito. En el sur de Sinaloa, se han separado ya del cargo los alcaldes de Concordia y Rosario. El próximo 8 de marzo podría hacer lo propio el munícipe de Mazatlán. En Concordia, el priista Felipe Garzón dejó la presidencia municipal para apoyar la campaña de su esposa, Acela Esmeralda Zataráin, registrada como candidata a la presidencia municipal por la coalición Va por México. En Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda se separó de la alcaldía para ir por la diputación del 24 distrito electoral. El morenista Luis Guillermo Benítez Torres planea dejar la alcaldía de Mazatlán el 8 de marzo, para estar en condiciones de postularse a un cargo de elección popular, aun cuando su situación jurídica no está definida debido a que Morena mantiene suspendidos sus derechos partidistas.

Deja el cargo. Ahora sí el diputado local Eleno Flores Gámez se destapó, y desde la mañana de ayer renunció a su curul para figurar en las elecciones del próximo 6 de junio;y es que es bien sabido que le trae ganas, y muchas, a la presidencia municipal de Guasave, y no es por dudar de su capacidad, pero hay quienes dudan que le alcance su popularidad para posicionarse, ya que su triunfo en el 2018 en mucho obedeció a la popularidad del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si su intención es buscar la alcaldía por el Partido del Trabajo, todavía va a estar más complicado aspirar a llegar lejos en ese proyecto, pues la falta de estructura de esa fracción política será un handicap en su contra, aunado a que su trabajo legislativo tampoco puede ser su carta de presentación, ya que pasó desapercibido. Ya veremos cómo le va.

Preparado para la desbandada. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, aseguró que ya tiene a quien fungirá como nuevo titular del Registro Público, así como quién se hará cargo del Registro Civil, esto ante la renuncia de Rosa Elena Millán e Irma Tirado, respectivamente, quienes se fueron en busca de una candidatura para este proceso electoral. Además, el mandatario estatal se muestra despreocupado ante la posibilidad de una desbandada en el Gobierno del Estado, pues firmemente respondió que ya tiene a quienes suplirán a todo aquel que desee renunciar a su cargo para irse a trabajar en las campañas políticas. ¿Será que Ordaz Coppel augura una desbandada en su equipo de trabajo esta semana?