Tiene otros datos. La encuesta de EL DEBATE de ayer consigna la evaluación al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en la que se establece que el mandatario destaca en obra pública, pero “reprueba” en combate a la corrupción y a la pobreza, entre otros. Las personas encuestadas tampoco ven buenos resultados en el combate al covid-19 e, incluso, se anota que no volverían a votar por él. Entrevistado al respecto, Ordaz Coppel dijo respetar, mas no compartir dicho instrumento. Aseveró que la mejor encuesta es la que está en la calle, donde él ha palpado el sentir y la respuesta de la gente. Además, el mandatario hizo alusión a otros indicadores a los que tiene acceso, mismos que “reflejan otra opinión”. En el caso del combate a la violencia, uno de los rubros en los que sale abajo, refirió que Sinaloa se encuentra en el lugar 26 de los estados más seguros.

Marcha atrás. Los integrantes del Tribunal Estatal de Sinaloa acordaron ayer sobreseer los dos juicios promovidos por el presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, en contra de las omisiones supuestamente cometidos por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en el proceso para la definición de la candidatura al Gobierno de Sinaloa, otorgada a Rubén Rocha Moya. En el informe se revela que el munícipe se desistió de ambos juicios. La pregunta ahora es: ¿A cambio de qué el polémico Químico Benítez se retiró de la batalla legal? En política nada se hace de improviso y durante el último mes el munícipe se ha mantenido firme en la decisión de aparecer en las boletas electorales del próximo 6 de junio. Se empecinó en ser el abanderado de Morena en la contienda por la gubernatura, luego intentó conveniar una diputación, no se ha descartado por una reelección y asegura que tiene la oferta de otros partidos.

Licencia. Como “chapulines”, lo que tanto criticaban cuando no disfrutaban de las mieles del dinero público y el glamur, los diputados locales morenistas de Ahome se separarán de sus curules el viernes en el Congreso del Estado para estar en condiciones legales de ser candidatos a la alcaldía. Cuando menos es el caso de los diputados Jesús Palestino, Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias. En realidad, la licencia la están solicitando en forma tardía porque desde hace mucho andan en campaña. No querían dejar de percibir su sueldo, lo que le seguirían para adelante si la ley se los permitiera. Los principios éticos no les alcanzó. No son los únicos sino que, según los informes, son alrededor de 30 legisladores que quieren reelegirse o brincar a otro cargo. Algunos más van a tardar en irse que en regresar porque no van a alcanzar lo que quieren. ¡Y eso que representaban el cambio!

Pasos en la azotea. Aunque el dirigente del PRI en Guasave asegura que solo es un rumor que se filtró en redes sociales la supuesta salida de Diana Armenta como candidata del tricolor a la alcaldía de Guasave, la realidad es que el comentario podría no ser tan descabellado. Y es que aunque ninguna fuente oficial validó tal rumor, desde antes que se definieran las candidaturas del PRI en Guasave se habló con mucha insistencia de que el doctor Jesús Antonio López Rodríguez sería el gallo para ir por la presidencia municipal en esa alianza PRI-PAN-PRD, y aunque al final el político del campo pesquero El Huitussi busca ser candidato de Morena a la alcaldía, se sabe que allá la tiene muy difícil el médico, así que su probable arribo a la alianza no está del todo descartado, pues saben que el hombre tiene su carisma, aunque Diana Armenta tampoco es mala candidata. Al tiempo.

Interés. El Enlace Cívico Magisterial (Encima) informó su postura a favor del PRI para la alcaldía de Salvador Alvarado y fue el mismo Fernando Sandoval Angulo, secretario general del SNTE 53, quien explicó que tendrán encuentros con la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Salvador Alvarado. Y es que Sandoval Angulo, sin dudas o titubeos, sigue fielmente las órdenes de su líder, Daniel Amador Gaxiola, quien fue el que indicó a quien apoyarían para esta contienda electoral 2021. No cabe duda de que el interés tiene pies y como nadie da paso sin guarache, el grupo Encima no se queda atrás y busca quien le pueda brindar mejor beneficios a los docentes de este municipio a cambio del voto de cada integrante de esta organización.