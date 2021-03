Tercer Piso

Ofrece dar solución. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se comprometió a revisar el porqué no le entregan los recursos a las comisiones Búsqueda de Personas Desaparecidas y Atención a Víctimas del Delito, y aseguró que no tienen por qué detenérselos sobre todo a la última. En este tema se estará al pendiente si en realidad entregan los recursos, porque meses atrás el mandatario estatal aseguró que se le habían depositado los recursos para la Atención a Víctimas y no fue así. La duda en este tema es si el gobernador da la instrucción a su secretario de Finanzas para que atienda estos temas y son ellos quienes no cumplen o bien simplemente no da la orden.

Triunfalismo. Fue cuestión de que los diputados locales de Ahome pidieran licencia para que sus seguidores asumieran una actitud triunfalista porque creen que “sus gallos” van a ser los elegidos por la candidatura de Morena a la alcaldía. Igual o más que el ramillete de registrados aun cuando algunos no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, los que echaron las campanas al vuelo son los de la diputada Cecilia Covarrubias, que andan sobreentusiasmados por las señales que, según ellos, han visto de que ella va a ser la favorecida. En realidad, Covarrubias está en la jugada por su docilidad que mostró a la línea de Graciela Domínguez, lo que es lo mismo del candidato morenista a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, aunque la desgastara como darle el apoyo al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Esto es su valor porque de irse por la encuesta está tronada.

Desconfianza. En Mazatlán no se apaga la polémica por la designación del regidor morenista José Manuel Villalobos Jiménez como alcalde provisional, luego de la licencia otorgada por el cabildo para que el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, se ausente temporalmente del cargo. A través de diferentes medios se ha criticado la falta de preparación del elegido, pues en su currículum aparece que ha sido campesino, maestro de albañil, filarmónico y agente especial de investigaciones. La síndica procuradora con licencia, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, aseguró que tenía una mejor opción: el regidor petista Rodolfo Cardona, quien ha sido dos veces edil y ahora encabeza la Comisión de Hacienda. La elección de Villalobos Jiménez no fue unánime y por lo cual será el Congreso el que designe a un presidente municipal sustituto.

Semana crucial. Esta semana se definen los personajes que habrán de superar la criba para ir por la candidatura de Morena a la alcaldía de Guasave y donde el diputado federal Casimiro Zamora Valdez señala sentirse muy confiado no solo de superar esta primera etapa, sino de ser él quien represente a esa fracción política el 6 de junio en busca de la presidencia municipal. Suena con mucha fuerza que serían dos mujeres y dos hombres los que queden en la pelea por la candidatura, siendo estos, aparte de Casimiro Zamora, la exalcaldesa Aurelia Leal; la diputada local con licencia, Flora Miranda, así como el exdirector del IMSS en Guasave, Martín Ahumada. Del doctor Chuy López, quien también aspira a ser precandidato, ya no se habla mucho, pues se da por un hecho que él sería el rival de cualquiera de los cuatro antes señalados, pues se iría a encabezar la alianza PRI-PAN-PRD.

El más rentable. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sinaloa ya definió las candidaturas para las diputaciones locales rumbo a las elecciones del 6 de junio. Las designaciones se realizaron en reunión del Consejo Estatal realizada el pasado día sábado y, para el distrito 09 resultó favorecido el popular angosturense José Manuel “Chenel” Valenzuela López, y la razón es que fue elegido como el candidato para representar a la alianza Va por Sinaloa, por ser visto como el más rentable electoralmente para la captación de votos. El presidente estatal del sol azteca, Marco Aurelio Vázquez, reconoció que es el compañero que puede aportar más al partido y aunque dijo que con la definición no se saca de la jugada a nadie porque se busca integrar a los aspirantes que esperaban ser tomados en cuenta por el partido, la realidad es que a los demás ya se les acabó la ilusión de ver sus nombres en las boletas y habrá que trabajar en la carrera política para lograr ser los más rentables en un futuro.