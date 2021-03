De chile y de manteca. Luego de la desbandada en el Congreso del Estado, cinco diputados suplentes rindieron protesta ayer y uno más se regresó a su curul, luego de hacer efectiva su licencia por “un fin de semana”. Los legisladores son de varios partidos políticos y uno independiente (que ya había brincado de uno a otros por un tiempo). En el caso de los que se fueron de licencia, los hay del PRI, de Morena, del PAS y del PT, y este que no pertenece a ninguno: el popular José Manuel “Chenel” Valenzuela. No se sabe, hasta ahora, los motivos reales por los que el exmorenista Fernando Mascareño Duarte desistió de su licencia de dos días, aunque él arguye motivos personales. Lo que sí es que ya el pasado lunes “reapareció” muy sonriente con la organización profamilia, acompañando a sus integrantes a presentar una iniciativa de ley para apoyo a mujeres embarazaras. En el caso de la diputada del Partido Sinaloense Angélica Díaz Quiñónez, la suple la empleada de la Universidad Autónoma de Sinaloa María del Rosario Leal Astorga, adscrita a la Coordinación General de Extensión Cultural y los Servicios. Y luego dicen los pasistas que nada tiene que ver con la vida institucional de la UAS.

Preparativos. En Mazatlán, ya se alistan para la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a realizarse este sábado 13 de marzo. El primer mandatario vendrá a inspeccionar las plantas tratadoras de Urías 1 y 2. Se trata de la infraestructura con la cual se disminuirá la carga a la planta de tratamiento El Crestón, ubicada a un costado del Faro Mazatlán. Forma parte del proyecto para, paulatinamente, sanear completamente esa zona de atracción turística. López Obrador permanecerá dos días consecutivos en Sinaloa. El viernes a las 18:30 horas tiene agendada la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en la capital del estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La ruta. A punto de la taquicardia están los 21 registrados para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome, más los otros tantos que lo hicieron para las diputaciones locales. Y es que en menos de cinco días, de acuerdo con la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer a los que le aprobaron la solicitud de registro y pasarán a la siguiente etapa. La fecha límite es el 15 de marzo. La ruta es que ahí mismo se dará a conocer a los ganadores o seguirán con la faramalla de los nombres que los mandarán a la otra etapa. Muchos consideran que será lo primero. Por lo pronto, algunos traen los nervios de punta. Lo que sí es que la opinión generalizada, dentro y fuera de Morena, es que si eligen a los candidatos del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y a este para la diputación federal, revivirían a los candidatos priistas.

Bloquean aspiración. En el municipio de Guasave ya se está volviendo costumbre bloquear aspiraciones políticas de mujeres, pues si hace unos días fue a la priista Diana Armenta a quien bajaron de la candidatura por la alcaldía, ahora fue el turno de Virginia Vega, quien se perfilaba para ser la representante del partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal. La precandidata era la única que estaba en la puja por ese cargo, ya que Martha Obeso, quien también iba por ese puesto, decidió renunciar, y cuando todo indicaba que la doctora Vega sería la candidata, llegaron órdenes desde la cúpula de esa fracción política para decirle que había cambio de planes y que sería para un hombre dicha aspiración. Se espera que en breve la reconocida doctora dé un posicionamiento al respecto, pues al parecer es en la madrugaron cuando ya se veía en las boletas en la elección del próximo 6 de junio.

El suplente. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y finalmente el diputado suplente de José Manuel “Chenel” Valenzuela López, por el distrito 09, Gonzalo Camacho Angulo, rindió protesta para ocupar su curul en el Congreso del Estado, el cual, obviamente, al haberse declarado independiente como titular el famoso Chenel, él tuvo que presentar su renuncia al PAN y así llegar sin un color a la diputación estos meses que el angosturense estará ausente para buscar la reelección en este proceso electoral. El también exalcalde alvaradense ya tiene experiencia como diputado, por lo que ya se verá si maneja a buen ritmo los pendientes que haya dejado Valenzuela López.