¿A qué viene AMLO a Sinaloa? Quizá esta pregunta se la estén haciendo muchos sinaloenses “mal pensados” que ven como motivo insuficiente la inauguración del edificio sede de la Guardia Nacional, en Culiacán, mañana, y la supervisión a dos plantas tratadoras de aguas residuales en Mazatlán, el sábado siguiente. Pero el diputado federal panista Carlos Castaños Valenzuela tiene la respuesta a tan profunda y profusa interrogante: “viene a mostrar a un Gobierno inepto, sin resultados en seguridad, salud y el manejo electorero de las vacunas contra el covid-19, aunado al abandono en que se encuentra esta entidad”. En una conferencia de prensa virtual, el legislador por el PAN también arremetió contra los alcaldes que han pedido licencia, emanados de Morena, como los de Culiacán, Ahome y Mazatlán, de los que, dijo, no deberían dejar “apartados” sus cargos. Y básicamente, su crítica la dirigió a lo que considera como pésimo manejo de la pandemia por parte del Gobierno federal. Volviendo al tema de la visita de Andrés Manuel López Obrador, surgen otras inquietudes, como el hecho de saber si mantendrá o no su postura sobre Héctor Melesio Cuen Ojeda —a quien le profirió algunos calificativos cuando vino como candidato a la presidencia, en aquel 2018—, ahora que su partido va en candidaturas comunes con el partido del exrector de la UAS, el PAS.

De la vista gorda. Muchos ahomenses ven que la veda electoral resultó letra muerta en este proceso electoral porque los candidatos a los puestos de elección popular, sobre todo a la gubernatura y alcaldía, andan como si estuvieran en campaña. Los que andan desatados son los candidatos a la gubernatura Mario Zamora Gastélum, del PRI, y Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano. No hay día en que no aparezcan en reuniones con sus seguidores. La réplica de ellos es la del aspirante priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna, y el de MC, Miguel Ángel Camacho. Y no hay quien los pare porque las autoridades electorales salen con que necesitan una queja formal para actuar. O sea, se hacen de la vista gorda. En ese sentido, algunos no le ven sentido al establecimiento de la intercampaña.

Amarrando. Previo al registro de las candidaturas, que inician este viernes, el PAN ha empezado a presionar en el reparto de cargos para garantizar la titularidad de puestos públicos, como parte de los acuerdos que concretarán las candidaturas comunes con el PRI y el PRD. Uno de los cargos que más pelea Acción Nacional es el de síndico procurador, como una estrategia para mantener el equilibrio de poder en los Gobiernos que pudieran surgir de la coalición Va por México. El PRI, PAN y PRD van con candidaturas comunes en las alcaldías de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán. En tres de ellas (Ahome, Culiacán y Mazatlán) los abanderados serán del PRI, y solo en Guasave se tendrá a un panista al frente de la contienda electoral. El estira y afloja entre los representantes de los tres partidos es intenso y se podría prolongar durante semanas.

Dejan a Redes Sociales. Luego de que la precandidata a la alcaldía de Guasave, Virginia Vega, fue sacada de la jugada por la dirigencia del partido Redes Sociales Progresistas para cederle ese honor a Julio Cervantes, expresidente del Partido Encuentro Social en el municipio, provocó que se diera una desbandada en dicha fracción política. Aparte de salirse de ese proyecto la ya citada doctora Vega, también se fue el precandidato a la diputación local por el distrito 07, Alberto López Heráldez, así como el aspirante a la diputación federal por el Distrito 04, Francisco Beltrán Castro, ya que se dijeron inconformes por la imposición de una persona que no comparte la ideología de ese partido, así que no piensan trabajar con su estructura para apoyarlo a él. En breve decidirán también si se van con su gente para respaldar otro proyecto político.

Tomando el cargo. Bajo el compromiso de seguir trabajando a favor de los sinaloenses y dar continuidad a los trabajos que realiza el grupo parlamentario del PRI en la agenda legislativa, el integrante del grupo Chilorio Power, Heriberto Galindo Quiñónez, asumió la senaduría ante la solicitud de licencia de Mario Zamora Gastélum. Aún cuando su carrera política lo ha llevado como embajador de México en Cuba, cónsul de México en Chicago y ha sido dos veces diputado federal, esta es la primera vez que inicia tareas legislativas en el Senado, por lo que se espera que venga a reforzar al grupo parlamentario y a contribuir al desarrollo de las propuestas presentadas de los priistas.