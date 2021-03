Engañada. Lucila Ayala de Moreschi, aspirante a la gubernatura del estado por el partido Redes Sociales Progresistas, le puso el cascabel al gato al “presumir” que el presidente nacional de este partido, Fernando González Sánchez, se reunió con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y con Gerardo Vargas Landeros, aspirante a la alcaldía de Culiacán, pero por Morena. Según la magistrada con licencia del Tribunal de Justicia Administrativa, aun cuando ya le habían asegurado que sería la candidata por RSP, en la visita del también sinaloense González Sánchez, este le dijo que era una aspirante más. Incluso, la dirigente estatal, Rosy Ceballos, le echó sal a esa herida al declarar, anteayer, que Lucila tendrá que competir internamente con Ramona “Mony” Rocha Corrales, quien ya pretendió ser la titular del Poder Ejecutivo estatal, por el Partido Encuentro Social. Incluso, Ceballos fue contundente al decir que las candidaturas no se entregaban por impulsos ni presiones. Y lo dijo, justamente, en referencia a Ayala de Moreschi.

El encuentro. Algunos operadores en Ahome del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros empezaron a desmentir las versiones de que iría como candidato a la gubernatura por ¡Redes Sociales Progresistas! Eso lo hacen para que no contamine su aspiración por la candidatura de Morena a la alcaldía de Culiacán. Sin embargo, muchos aseguran que otra cosa podría ser luego de la definición en Morena. Y es que la versión de que Vargas Landeros se mueve hacia el partido que abandonó cuando vio que le habían negado el registro, que al tiempo recuperó, es porque el presidente de RSP, Fernando González, lo buscó cuando vino a Sinaloa. Para calmar los ánimos, Rosy Ceballos, líder estatal de ese partido, aseguró que no hay proyecto con Vargas Landeros y que la candidatura es para una mujer. Pero se habla que después del encuentro con Vargas Landeros, González ya no les contesta el teléfono a las aspirantes ni a la propia Rosy Ceballos. A como están las cosas, ya se sabrá cuando Morena defina sus candidatos.

Para que no lo molesten. En Mazatlán, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará este sábado 13 de marzo para la inspección de dos plantas de tratamiento en la colonia Urías. El anuncio ha generado tanta expectativa en diferentes sectores, que se ha instalado un módulo para la recepción de gestiones, propuestas y cartas personales y así evitar en lo posible las aglomeraciones en torno al mandatario. Hay, sin embargo, grupos muy interesados en lograr un acercamiento más directo. Las familias de desplazados quieren una charla directa para exponerle la urgencia de apoyos para levantar sus hogares y la lentitud con la que se llevan a cabo los programas de atención acordadas desde el Congreso. Hay que recordar que al inicio de su Gobierno, AMLO instruyó al entonces senador y hoy candidato al Gobierno de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, que atendiera de manera directa e inmediata este problema social en Sinaloa.

Resultados filtrados. Por ahí se filtró una imagen donde aparece un documento que contiene los nombres de los personajes de Morena que habrían resultado ganadores de las candidaturas a las alcaldías en Sinaloa, donde en el caso de Guasave se coloca a Aurelia Leal López a la cabeza, con un 40.2 por ciento. El próximo lunes se va a oficializar a los triunfadores a dichos cargos, y aunque ya se ha venido manejando que Leal López está dentro del gusto de la cúpula morenista, la realidad es que nadie puede cantar victoria en este momento. Lo mejor será esperar a que el partido dé su veredicto para empezar a prever el panorama que se avecina de aquí al 6 de junio.

Se rumora. Tanto se han tardado en dar a conocer a sus candidatos en las filas de Morena, que constantemente surgen rumores en torno al tema en Salvador Alvarado, municipio que ha estado en medio de la polémica respecto al proceso interno de este partido, tanto así, que incluso ya un precandidato a la alcaldía abandonó el barco. La fecha para definir candidaturas se ha pospuesto más de una ocasión, y ahora se dice que la candidatura, dada la equidad de género, podría venir para una mujer, lo que, de ser cierto, pondría a Morena sin más opciones en el municipio alvaradense que la regidora con licencia Patricia Dautt Reyes, pues hay que recordar que fue la única fémina en registrarse para buscar este puesto. La moneda está en el aire y, mientras son peras o manzanas, todos los precandidatos se sienten seguros. Habrá que esperar a la definición.