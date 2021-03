Tercer Piso

Que denuncie. Sin aportar pruebas, solo su palabra, el delegado de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, aseguró que se detectó que en Sinaloa no se entregaban todos los apoyos del programa 65 y Más pero sí se cobraban. Si bien el delegado tiene las pruebas en donde está la denuncia que debería de hacer. A él también se le olvida que varia gente ha denunciado que se inscribieron para diversos apoyos en esta Administración federal y se ha detectado que alguien más los cobra y, pese que ya lo han enterado a él, no ha hecho nada por solucionarlo.

Sin materia. Era previsible que los diputados locales de Morena en Ahome salieran al paso de los señalamientos de los que ahora se oponen al triunfo de Ignacio Flores como rector de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa. Dicen que la diputada con licencia Cecilia Covarrubias no le da ninguna validez al argumento del que se agarran el consejero universitario Kristian Aldapa y el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño, para impugnar a toro pasado la elección. A propios y extraños les ha dicho que la ley orgánica de la UAIM que ellos aprobaron no especifica que el rector tiene que ser indígena, que hable la lengua. Lo preferente, que es el punto de los opositores a la elección, es optativo. El espíritu de la ley no es excluyente, sino que es incluyente. En realidad, por la vía legal los candidatos perdedores Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres y quienes los apoyan no tienen viabilidad para reponer el proceso, pero además dicen que se ven muy mal que estén “pegando de gritos” una vez que pasó la votación y en el que fueron “barridos”.

Sin recursos. El Gobierno del Estado empezó a resentir la desaparición del Fondo contra Desastres y más recientemente el Fondo Minero. Ninguno de los encargados de ambas bolsas federales respondió a la urgente necesidad de reconstruir el puente Monte Alto, destruido en Rosario en octubre del 2018 por el huracán Willa. El Gobierno estatal debió destinar 12 millones de pesos para regenerar la estructura de la cual depende la zona serrana de ese municipio durante la temporada de lluvias. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, puso ayer en marcha la regeneración del puente Monte Alto. En las próximas semanas se iniciará, además, el ejercicio del programa de empleo temporal para el sector pesquero al cual, el Gobierno de la 4T también le retiró el apoyo. La mezcla de recursos estatales y federales permitía asistir a ese sector vulnerable con cerca de 50 millones de pesos hasta antes del 2020. Este año podría disminuir en un 40 por ciento.

Promueven a su gallo. Como este día habrá de definirse quién encabezará la candidatura de Morena a la alcaldía de Guasave, funcionarios con licencia y algunos activos del Ayuntamiento compartieron en redes un largo mensaje en el que se detalla el porqué Aurelia Leal López debe ser quien encabece ese proyecto; pero claro, también hay otros que se desviven por promover al diputado federal Casimiro Zamora Valdez, quien está también en la puja para ir por la presidencia municipal. Lo que sí parece un hecho es que esos personajes son quienes estarían al frente de las encuestas y de ahí saldría el candidato por la alcaldía, aunque esa interrogante por fin será develada hoy.

Aunque no los quieran. El dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Sinaloa, Leobardo Alcántara, asegura que están trabajando para posicionar al partido, pues asegura que hay cansancio hacia el PRI, el PAN “y su tinterillo, como dicen algunos, el PRD”, y tras la declaración que hiciera el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, de que irían solos en esta contienda, el líder estatal manifestó que, aunque Morena no los quiera, seguirán representando a la Cuarta Transformación para pasar a la historia como el principal aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trabajando para el pueblo con quien sería la principal alianza.