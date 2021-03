Le urgen. Que publique la Ley de Protección Animal siguen insistiendo protectoras de animales al gobernador Quirino Ordaz Coppel que deje este buen precedente de ayudar a los que no tienen voz. En días pasados, el gobernador dijo que le iba a hacer algunas modificaciones pero no especificó cuáles. Mientras él no le da importancia a esta ley, muchos animales están siendo víctimas de agresiones crueles, reprochó Marisela Castaños, presidenta de la Fundación Balto y Togo.

De remate. Este fin de semana fue prolífico para los candidatos a la gubernatura del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, y de Morena, Rubén Rocha Moya, ya que andan en plena campaña, aun cuando el arranque oficial de estas aún no se da. Zamora Gastélum encabezó reuniones con vecinos de San Miguel, El Carrizo y otras comunidades del Distrito Electoral 03, en tanto Rocha Moya tuvo un encuentro con los dirigentes de los transportistas del norte de Sinaloa. Está acreditado que en Ahome la intercampaña es letra muerta si se le agrega el activismo que trae el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno, y el del Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho. Y falta que defina Morena el suyo para que también le entre. No empieza la campaña formal y ya algunos están hasta la coronilla de los candidatos que prometen y prometen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Va para adelante. El despido del director del Instituto del Deportes de Mazatlán (Imdem), Humberto Álvarez Osuna, no es el final de las polémicas al interior de esa dependencia. Ahora los regidores están exigiendo el inicio de un proceso jurídico para esclarecer el supuesto mal uso de los recursos, recuperar el dinero del erario y si se puede, fincar responsabilidad jurídica ejemplar. Y es que según los resultados preliminares realizados por el Ayuntamiento, Álvarez Osuna no comprobó algunos gastos ni solventó observaciones administrativas. Según las denuncias de Alfredo Molina, ahora exencargado del Departamento de Comunicación del Imdem, Álvarez Osuna llegó a facturar donaciones por más de 100 mil pesos.

Lluvia de peticiones. En el sistema DIF Guasave han estado batallando con las solicitudes de apoyo que se les hacen, ya que debido a la pandemia estas se les han incrementado hasta en un 40 por ciento, donde lo que más piden son despensas, cobijas, pañales y hasta apoyo para pagar el transporte para retornar a sus lugares de origen. Al parecer el DIF nacional y estatal nunca les han dado un gran apoyo, pues en el caso de los segundos solo con despensas ayudan y es el mismo número que les daban cuando no había pandemia, así que ahora es muy complicado para ayudar a la gente, pues ellos tampoco han podido organizar eventos para hacerse de recursos y conseguir más apoyos, pues el coronavirus no los ha dejado. Ojalá y pronto mejore esa situación.

En calidad de mudos. Sin pena alguna regidores de los municipios del Évora perciben una remuneración económica por su “función” como ediles, sin embargo, en un análisis del uso de la voz durante la sesión de cabildo, deja mucho que desear debido a que hay representantes de los pueblos que solo están en calidad regidores de piedra porque no hay ningún comentario, como es el caso de Nora Sosa Valencia, del PRI en Salvador Alvarado; Helen Angulo, del Partido Verde, en Angostura. Lo que caracteriza a los cabildos como los más pobres en acciones y beneficios para sus representados, situación que en alguna ocasión han comentado los alcaldes como una necesidad urgente que sean más participativos y que presenten más propuestas y acciones de trabajo.